O mamă și-a băgat copilul într-o cadă plină cu zăpadă pentru un clip pe TikTok. Explicațiile femeii și reacția autorităților

O femeie a fost filmată când își bagă copilul îmbrăcat cu un body într-o cădiță plină de zăpadă, în timp ce copilul plânge în disperare. Clipul video, realizat inițial pe TikTok, a fost intens distribuit pe rețelele sociale și a ajuns în atenția Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (ANPDCA),care a anunțat că „s-a autosesizat în acest caz”.

În imaginile postate pe un cont de TikTok denumit nightkitty_official, însoțite de mesajul „Spartan îl fac”, se vede cum un copil mic, care este îmbrăcat doar cu un body, având mâinile şi picioarele goale, este băgat într-o cadă de plastic plină cu zăpadă.

Micuţul izbucneşte în plâns, în timp ce pe fundal se aud părinţii care se amuză. „E rece, iubire! E rece, tăticule! Ia uite ce facem noi la băiat”, se aude pe fundat vocea unui adult, potrivit Observator News.

„Gravă încălcare a drepturilor copilului”

Imaginile care au devenit virale au ajuns şi în atenţia celor de la Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție.

„Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție își exprimă îngrijorarea în legătură cu imaginile care circulă în ultimele zile pe internet, în care copii, unii dintre ei foarte mici, apar îmbrăcați sumar sau chiar dezbrăcați complet și sunt ținuți astfel de părinți în zăpadă. Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție s-a autosesizat în acest caz și va solicita sprijinul instituțiilor competente pentru identificarea persoanelor implicate.

Ulterior, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului va contacta părinții pentru a le comunica în mod clar obligațiile pe care le au în ceea ce privește creșterea și îngrijirea copiilor, astfel încât să se asigure respectarea drepturilor acestora și protejarea lor împotriva oricăror situații care le-ar putea pune sănătatea sau viața în pericol. Atragem atenția că expunerea copiilor, în mod voluntar, la situații periculoase, precum cele generate de temperaturile extreme, așa cum este cazul în imaginile menționate, reprezintă o gravă încălcare a drepturilor acelor copii”, transmite, sâmbătă, instituția, într-un comunicat citat de News.ro.

Explicațiile mamei: „Noi suntem obișnuiți să plângă așa”

Femeia care s-a filmat a revenit, cu o postare pe TikTok, în care încearcă să explice că nu l-a forțat pe micuț să stea în zăpadă și l-a scos când a văzut că acesta „plânge într-adevăr prea tare”.

”Mai dau o dată, poate n-ați înțeles: deci eu l-am pus, el a alunecat și a căzut în fund. Apoi, când am văzut că a căzut, automat l-am ridicat, că normal, asta face orice mamă, îl ridică, că să nu se sperie prea tare. L-am ridicat, i-am dat puțin cu zăpadă ca să se obișnuiască și l-am mai pus puțin pe zăpadă, pe zăpadă. Și apoi, când am văzut că începe să plângă, într-adevăr, prea tare, l-am scos. L-am scos, da? Am vrut să mai iau zăpadă, m-am răzgândit, plângea prea tare. Eu am scos copilul, da? Se vede?”, spune femeia.

Ea adaugă că părinții sunt „obișnuiți” ca micuțul „să plângă așa”.

„Bine, noi suntem obișnuiți să plângă așa… plânge așa uneori și la masă, când nu vrea ceva începe să trântească și face o grămadă de chestii dacă nu vrea să mănânce”, mai spune femeia.