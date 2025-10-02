O mare companie aeriană va oferi alcool gratuit la bordul avioanelor sale după ce pasagerii s-au plâns de creșterea tarifelor

„Mâncarea și băuturile tind pur și simplu să aibă un impact disproporționat asupra satisfacției clienților, mai mare decât orice altă caracteristică a produselor și serviciilor noastre”, a declarat Scott O’Leary, vicepreședintele responsabil de loialitate și produse de la Air Canada, într-un interviu acordat Reuters.

Drept urmare, transportatorul aerian național al Canadei a anunțat că va paria pe bere și vin gratuite la clasa economică, în partea din spate a avionului, pentru a umple mai multe locuri.

Anunțul vine în contextul în care companiile aeriene nord-americane se confruntă cu nemulțumiri ale pasagerilor legate de taxele suplimentare pentru bagaje și pentru spațiul suplimentar la picioare.

Scott O’Leary a subliniat că noua măsură va face din Air Canada, companie cu sediul la Montreal, singurul transportator tradițional nord-american care oferă băuturi alcoolice gratuite la clasa economică pe toate zborurile.

După un val de indignare al pasagerilor pe rețelele sociale, politicieni din Canada și Statele Unite au criticat anul trecut companiile aeriene, inclusiv Air Canada, pentru introducerea unor taxe suplimentare pentru bagaje și pentru selectarea locurilor la clasa economică în anumite aeronave.

Compania aeriană insistă că nu poate renunța la taxele majorate pentru bagaje

O’Leary a declarat pentru Reuters că renunțarea la plata pentru bere și vin este mai accesibilă financiar pentru compania aeriană decât reducerea taxelor pentru bagaje, care acoperă costurile de manipulare.

„Acestea pur și simplu nu sunt taxe la care se poate renunța ușor sau pe care să le poți elimina pentru toată lumea fără ca acest lucru să afecteze prețul biletului”, a spus el cu referire la taxele pentru bagaje.

Deși călătoriile transfrontaliere din Canada către destinații de agrement din SUA au scăzut din cauza tensiunilor comerciale, O’Leary consideră că băuturile gratuite pot ajuta pe așa-numitele „zboruri de libertate a șasea” – adică acele zboruri care transportă pasageri americani spre Europa sau Asia prin hubul companiei din Canada.

„Capacitatea noastră de a oferi un anumit grad de diferențiere, care să ne deosebească literalmente de orice altă companie aeriană cu care concurăm pe aceste rute, a fost foarte importantă pentru noi”, a spus el.

Cel mai mare transportator aerian al Canadei a anunțat în septembrie că se așteaptă la un impact de 375 milioane de dolari canadieni asupra veniturilor sale operaționale și a oferit o prognoză revizuită pentru rezultatele din 2025, invocând perturbări de natură sindicală, după ce însoțitorii de zbor ai companiei au declanșat o grevă de 4 zile în luna august.

Toate avioanele operate de Air Canada au fost consemnate la sol în timpul grevei generale.