O mare companie americană a fost rechemată să investească în Rusia. O ofertă însoțită de trei condiții

Preşedintele rus Vladimir Putin a semnat vineri un decret care ar putea permite investitorilor străini, inclusiv gigantului petrolier american Exxon Mobil, să îşi recâştige participaţiile în proiectul petrolier şi de gaze Sahalin-1, relatează Reuters, preluată de News.ro.

Decretul a fost publicat chiar în ziua summitului din Alaska dintre Putin şi preşedintele american Donald Trump, unde pe lângă discuţiile despre pacea în Ucraina s-au aflat pe agendă şi oportunităţi de investiţii şi colaborare economică. Documentul vine în completarea celui din octombrie 2022, prin care Kremlinul a ordonat preluarea proiectului.

Exxon, care deţinea anterior o participaţie de 30% şi rolul de operator al proiectului, a fost singurul investitor occidental care s-a retras, după ce şi-a înregistrat o pierdere de 4,6 miliarde de dolari în urma deciziei de a părăsi Rusia după invazia din Ucraina din februarie 2022.

Conform noilor prevederi, acţionarii străini care doresc să revină în Sahalin-1 trebuie să sprijine ridicarea sancţiunilor occidentale, să încheie contracte pentru furnizarea de echipamente străine necesare şi să transfere fonduri în conturile proiectului.

Drumul către revenirea investiţiilor occidentale rămâne însă incert, în condiţiile în care SUA şi Uniunea Europeană ar trebui să ridice sancţiunile ample impuse sectorului energetic rus.

Sahalin-1 nu a fost desemnat direct sub aceste sancţiuni, dar barierele impuse de guvernul rus sunt ridicate.

Alături de Exxon, parteneri în proiect erau Rosneft, compania indiană ONGC Videsh şi consorţiul japonez SODECO, cărora Moscova le-a permis să îşi păstreze participaţiile.

În decembrie 2024, Putin a prelungit până în 2026 perioada de vânzare pentru participaţia nevalorificată a Exxon.

Din 2022, operatorul proiectului este subsidiara Rosneft, Sahalinmorneftegaz-Șelf, care are puterea de a decide asupra drepturilor investitorilor străini în Sahalin-1.