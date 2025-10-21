O mare firmă înființată de o familie din România și-a deschis fabrică în Brazilia. „Vom folosi bacterii produse în laboratorul de la Filipeștii de Pădure”

Un mare producător de inputuri organice și furnizor de biotehnologie pentru agricultură din România a anunțat, într-un comunicat, lansarea oficială a unei fabrici în Brazilia, scrie site-ul de business Start-Up Cafe.

Compania Norofert, listată pe piața AeRO (simbol BVB: NRF) a Bursei de Valori București anunță lansarea oficială a liniei de producție de îngrășăminte Norofert Brasil LTDA în Chapeco, Brazilia. Proiectul de accesare a pieței din Brazilia a început în august 2023, iar compania Norofert Brasil LTDA a fost înființată în 2024 în parteneriat cu Grupul Engenutri, cu participație egală alături de Norofert S.A.

Potrivit comunicatului, investiția totală este de jumătate de milion de euro.

„Noua facilitate de producție, cu o capacitate de 15.000 litri pe zi, reprezintă un pas important în direcția internaționalizării modelului de afaceri Norofert, fiind construită după același concept tehnologic implementat în Dakota de Sud, SUA. Linia de producție va utiliza bacterii produse în laboratorul de cercetare de la Filipeștii de Pădure (România), centru de excelență pentru biotehnologie agricolă și nucleul activităților de cercetare ale companiei”, se mai arată în comunicat.

Sub brandul Norofert au fost omologate în prima etapă 16 produse, adaptate culturilor locale de porumb, soia, grâu, trestie de zahăr și cultura de cafea.

Norofert, companie fondată în anul 2000 de către familia Popescu, se ocupă cu cercetarea pentru agricultura regenerativă și este printre cei mai mari producători de inputuri din România. Firma este condusă de Vlad Popescu.

