„O mare golăneală”. Prosumatorii care primesc vouchere pentru baterii de stocare acuză că instalatorii le montează produse ieftine și neomologate / Ministerul îi trimite pe oameni să se intereseze la distribuitori

Prosumatorii care beneficiază de vouchere de 5.000 de euro pentru baterii de stocare, prin programul REPowerEU cu fonduri din PNRR, se plâng că firmele care instalează echipamentele le pun la dispoziție un singur tip de baterie – Livoltek AC Couple, al cărei preț este mult sub valoarea voucherului. Ba mai mult, Asociația Prosumatorilor și un distribuitor de energie spun că aceste echipamente nu sunt omologate.

Contactați de HotNews, reprezentanții unei firme de instalatori susțin că prețul final al bateriilor este mult mai mare decât cel vehiculat de prosumatori pe grupurile de specialitate, pentru că se adaugă cheltuielile firmei cu realizarea dosarului și cu instalarea bateriei.

Hexing România, subsidiara locală a producătorului chinez de baterii Livoltek, dă asigurări că echipamentele sunt omologate, deși unul dintre distribuitorii contactați de HotNews spun că respectivele baterii nu se află în baza lor de date.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), prin intermediul căruia s-a derulat programul, transmite că nu poate impune ce sisteme de stocare să fie instalate, ci doar să aibă caracteristicile minime din ghidul de finanțare. Ministerul îi trimite pe oameni să se intereseze ei la distribuitori dacă echipamentele care le sunt instalate de firmele specializate sunt omologate.

Prin programul PNRR – REPowerEU, 20.000 de prosumatori primesc câte un voucher de 5.000 de euro pentru achiziția de baterii pe care să le folosească pentru stocarea energiei produse de panourile fotovoltaice pe care le au deja.

Oamenii s-au înscris încă de lunile trecute pe listele instalatorilor, MIPE a validat firmele de instalații eligibile, iar în această perioadă a început montarea echipamentelor. Potrivit ministerului, după semnarea contractelor, nu mai este permisă schimbarea instalatorului.

„Dacă vrei una, bine. Dacă nu, la revedere!”

Marian S. a fost declarat beneficiar final eligibil pentru instalarea de baterii de stocare pentru panourile pe care le are pe acoperișul casei sale dintr-o comună din județul Sibiu.

„Am calculat că, pentru 5.000 de euro, îmi instalează două baterii a 2.000 de euro și, mă gândeam, rămâne și instalatorul cu 1.000 de euro profit. În schimb, cel de la firma de instalare a zis că-mi vor monta doar o baterie: «Dacă vrei una, bine; dacă nu, la revedere!». Echipamentul pe care vor să mi-l instaleze costă 1.750 de euro. Firma respectivă rămâne cu peste 60% din bani”, spune Marian, într-o discuție cu HotNews.ro.

Subiectul este intens dezbătut pe grupurile de prosumatori în aceste zile, când instalatorii au început să monteze bateriile, mulți dintre ei acuzând același lucru:

„O mare golăneală. Cel mai ok era să dea fizic voucherul beneficiarului”, scrie un utilizator.

„Bătaie de joc girată de MIPE”, este de părere altul.

„Japcă la drumul mare prin acest program… Tipic românesc. Atunci când e mai mare profitul cu Livoltek, evident că nu sunt stocuri pentru alte branduri”.

Ce spun instalatorii

O mare parte dintre prosumatori se plâng și de faptul că firmele de instalații le oferă beneficiarilor de vouchere o singură opțiune – bateria Livoltek de 10,24 kW.

„Bateria pe care o implementăm este eligibilă din punct de vedere al ghidului și specificațiilor tehnice. LIVOLTEK este un sistem de stocare AC‑Couple care se poate atașa la orice tip de invertor, indiferent dacă acesta este sau nu hibrid”, este oferta transmisă de o firmă de instalații prosumatorilor.

„Menționăm că, datorită cerințelor finanțării și disponibilității actuale din piață, nu putem monta alt tip de acumulator”, se precizează în ofertă.

Acest echipament poate fi achiziționat pe internet, din magazinele online, la prețul de 13.976 lei (2.700 de euro), iar prosumatorii spun că angro prețul este mult mai mic.

„Mecanism de profit pentru instalatori”

Potrivit Asociației Prosumatorilor, majoritatea instalatorilor validați de ministerul de resort în acest program au ofertat prosumatorilor baterii cu o capacitate de stocare mult sub valoarea voucherului de 5.000 de euro, adesea între 1.000 și 2.000 de euro, potrivit unui răspuns al organizației, trimis la solicitarea HotNews.

„Deși prețurile angro practicate de importatori ar fi permis o dimensionare mai corectă, instalatorii au preferat să lase o diferență considerabilă, transformată în profit suplimentar pentru ei, fără justificare și din bani europeni. Astfel, există riscul ca sprijinul european destinat prosumatorilor să fie transformat într-un mecanism de profit disproporționat pentru instalatori”, spune Asociația Prosumatorilor.

Majoritatea a primit aceeași ofertă

Un sondaj realizat de asociație arată că peste 70% dintre beneficiari au primit oferte exclusiv pentru același echipament, respectiv un dispozitiv de stocare universal (DSU), care, susțin ei, nu este omologat în România, și nu baterii de stocare a energiei cuplate la invertorul fotovoltaic.

„Nu sunt simple baterii: au invertor intern și se leagă la instalația de curent alternativ (AC). Doar operatorii de distribuție naționali pot decide dacă pot fi conectate la rețea”.

Asociația îi sfătuiește pe prosumatori să se impună în fața instalatorilor și să se adreseze ministerului în cazul în care aceștia le montează echipamente ieftine și neconforme.

Ministerul îi trimite pe oameni să se intereseze ei la distribuitori dacă echipamentele sunt conforme

Numai că MIPE susține că nu le poate impune firmelor de instalații de la ce furnizori pot fi achiziționate sistemele instalate, ci doar să aibă caracteristicile minime prevăzute în ghidul de finanțare.

„Sistemele instalate trebuie să fie ulterior conectate la rețeaua electrică, aspect care presupune obligativitatea ca acestea să fie certificate și acceptate de către operatorii de distribuție. Recomandăm firmelor de instalații și beneficiarilor finali să se asigure de îndeplinirea acestor condiții înainte de instalarea și conectarea sistemelor de stocare”, a transmis Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene într-o postare pe Facebook, făcută după apariția discuțiilor în spațiul public.

„Orice divergențe, neclarități sau solicitări care vizează clauzele, termenele sau obligațiile stabilite între solicitantul de finanțare și beneficiarul final, în contractul comercial, nu intră în sfera de competență a MIPE și nu pot face obiectul unor intervenții, analize sau decizii din partea acestuia”, mai transmite ministerul.

Instalator: „Afirmația că instalatorii rămân cu 60% profit din voucher este nu doar greșită, ci și profund nedreaptă”

HotNews.ro a trimis solicitări la mai mulți instalatori menționați de prosumatori în postările lor, din lista de 20 de firme validate de pe site-ul MIPE. Firma Stratospark a fost singura care a răspuns solicitărilor și afirmă că folosește echipamente certificate și conforme, „cum sunt bateriile Livoltek”, care au fost testate și validate de echipa tehnică.

Firma menționează că prețul final include nu doar bateria, ci costuri de la consultanță până la instalare și service.

Despre bateria Livoltek, pe care și ei o au în ofertă, spun că este „un echipament potrivit pentru necesitățile reale ale prosumatorilor” și „este dublu față de minimul obligatoriu de 5 kWh prevăzut în ghid”.

Firma mai precizează că, pe lângă instalare, mai asigură garanția echipamentului, suport tehnic, mentenanță pe o perioadă de doi ani și service, dacă e nevoie.

„Echipamentul – bateria Livoltek de 10 kWh – reprezintă aproape 60% din valoarea voucherului. Apoi vin o serie de alte cheltuieli pe care, de multe ori, beneficiarii nu le văd și nici nu le conștientizează. Vorbim despre costuri logistice (transport din depozit, manipulare, livrare la domiciliul beneficiarului), montajul propriu-zis, care presupune cabluri suplimentare, mufe, siguranțe și echipamente conexe, salariile echipelor tehnice care fac deplasări chiar și 3 ore dus și 3 ore întors pentru montaj, uneori cu cazare sau diurnă, consultanți externi și personal dedicat pentru întocmirea dosarelor (fiecare beneficiar înseamnă un dosar separat, cu documentație aferentă)”, precizează compania.

„În aceste condiții, afirmația că instalatorii ar rămâne cu 60% profit din voucher este nu doar greșită, ci și profund nedreaptă”, mai spune Stratospark.

Și producătorul spune că bateriile sunt conforme

Contactați de HotNews, reprezentanții Hexing România, filiala locală a companiei chineze care produce bateriile Livoltek, spun, și ei, că sistemele lor „sunt omologate și pot fi integrate în rețelele electrice naționale”.

Compania acuză că pe internet și pe grupurile de specialitate sunt conturi anonime sau false care „transmit informații eronate despre echipamente”.

Despre prețul bateriilor, Hexing spune că nu intervine în politica comercială a partenerilor, instalatorii fiind cei care își configurează ofertele.

„Nu putem comunica direct costuri de echipamente sau manoperă, acestea fiind stabilite de fiecare partener în parte, în funcție de proiect și de condițiile specifice de instalare”, spune compania.

Producătorul precizează însă că „prețul de listă pentru o baterie Livoltek AC Coupled de 10 kWh reprezintă în jur de 60% din valoarea voucherului de 5.000 EUR. La acest cost se pot adăuga cheltuieli logistice, precum transportul, care variază în funcție de zonă”.

Un distribuitor de energie spune că bateriile Livoltek nu se regăsesc în baza lui de date

HotNews.ro i-a întrebat pe cei patru operatori de distribuție a energiei electrice din țară dacă bateriile Livoltek sunt omologate. Până la momentul publicării acestui articol, a răspuns doar Distribuție Oltenia.

„În prezent, aceste echipamente nu se regăsesc în baza de date a Distribuție Oltenia și nu avem informații privind omologarea acestora la nivel național”, a transmis compania.

Dacă un anumit tip de baterii nu este omologat, distribuitorul nu poate emite certificate de racordare.

„Prosumatorii ar trebui să verifice în prealabil, direct la operatorul de distribuție, dacă echipamentele propuse de instalatori îndeplinesc aceste condiții”, se mai arată în răspunsul Distribuție Oltenia.