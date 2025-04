VIDEO O mașină a intrat în mulțime în Vancouver, în timpul unui festival. Mai mulți oameni au fost uciși

Un „număr de persoane au fost ucise” după ce o mașină a intrat într-o mulțime în orașul canadian Vancouver, în timpul unui incident petrecut sâmbătă seara la un festival stradal, a declarat poliția locală, potrivit BBC.

Poliția din Vancouver a precizat că șoferul a fost prins și se află în arest.

Numărul victimelor este încă necunoscut.

Într-o postare pe X, poliția a declarat că „un șofer a intrat cu mașina într-o mulțime la un festival de stradă la E. 41st Avenue și Fraser” puțin după ora locală 20:00 sâmbătă (03:00 GMT duminică).

„Vom furniza mai multe informații pe măsură ce ancheta se desfășoară”, a transmis aceeași sursă.

Presa locală a raportat că un grup de pietoni a fost lovit de o mașină în timpul festivalului anual Lapu Lapu, care celebrează cultura filipineză.

Primarul orașului Vancouver, Ken Sim, a transmis, într-o declarație pe X că a fost „șocat și profund întristat de incidentul oribil de la evenimentul Lapu Lapu Day”.

Un clip cu SUV-ul care a intrat cu mașina în mulțimea de oameni a fost postat pe X.

Video of the SUV that drove into the crowd of people in #Vancouver tonight at the Lapu Lapu Festival. Tragic news. There’s videos of the alleged suspect, I won’t be sharing those. pic.twitter.com/9o4HSR7zW1