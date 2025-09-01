O mică insulă din Caraibe a ajuns să încaseze anual zeci de milioane de dolari din pură întâmplare

Un catamaran lângă șezlonguri cu umbrele, pe o plajă din Anguilla, FOTO: Crazya88 / Dreamstime.com

În anii 1980, când internetul era încă la începuturile sale, țările primeau propriile adrese unice de site-uri web pentru a naviga în această nouă lume online aflată în formare. De exemplu, .us pentru SUA sau .uk pentru Regatul Unit. În cele din urmă, aproape fiecare țară și teritoriu a primit un domeniu bazat fie pe denumirea în limba engleză, fie pe cea locală. Acest lucru a inclus și mica insulă Anguilla din Caraibe, care a primit adresa .ai, relatează BBC.

Fără ca Anguilla să știe la acea vreme, adresa urma să devină un viitor „bilet câștigător” la loteria inteligenței artificiale (AI).

Odată cu „boom”-ul continuu al tehnologiei AI, tot mai multe companii și persoane fizice plătesc Anguillei, un teritoriu britanic de peste mări, pentru a înregistra noi site-uri cu domeniul .ai.

Printre aceștia se numără și Dharmesh Shah, un director american din domeniul tech, care a cheltuit la începutul acestui an 700.000 de dolari pentru adresa you.ai.

În comentarii făcute pentru BBC, Shah spune că a cumpărat-o deoarece avea „o idee pentru un produs AI care le-ar permite oamenilor să creeze versiuni digitale ale lor înșiși, capabile să realizeze sarcini specifice în numele lor”.

Anguilla profită de un „boom” al înregistrărilor de site-uri despre AI

Numărul site-urilor .ai a crescut de peste 10 ori în ultimii cinci ani și s-a dublat doar în ultimele 12 luni, potrivit unui site care urmărește înregistrările de nume de domenii.

Provocarea pentru Anguilla, care are o populație de doar 16.000 de locuitori, este cum să valorifice această șansă profitabilă și să o transforme într-o sursă de venit sustenabilă pe termen lung.

Asemenea altor mici insule din Caraibe, economia Anguillei se bazează în principal pe turism. Recent, a început să atragă vizitatori din segmentul de călătorii de lux, în special din SUA.

Departamentul de statistică al Anguillei spune că anul trecut a existat un număr record de vizitatori pe insulă: 111.639 de persoane.

Totuși, sectorul turistic al Anguillei este vulnerabil la pagubele provocate de uraganele care lovesc în fiecare toamnă. Situată în nord-estul arcului insular caraibian, Anguilla se află exact în calea centurii de uragane din Atlanticul de Nord.

Prin urmare, obținerea unor venituri tot mai mari din vânzarea adreselor de site joacă un rol important în diversificarea economiei insulei și în sporirea rezilienței acesteia la daunele financiare pe care le pot aduce furtunile. Acest aspect a fost subliniat și de Fondul Monetar Internațional (FMI) într-un raport recent despre Anguilla.

Vânzarea de domenii .ai a adus Anguillei aproape un sfert din veniturile la buget

În proiectul de buget pentru 2025, guvernul anguillez arată că în 2024 a obținut 105,5 milioane de dolari caraibieni de est (39 de milioane de dolari) din vânzarea numelor de domenii. Aceasta a reprezentat aproape un sfert (23%) din veniturile sale totale de anul trecut. Turismul a reprezentat aproximativ 37%, potrivit FMI.

Guvernul din Anguilla se așteaptă ca veniturile din .ai să crească în continuare, ajungând la 132 de milioane de dolari caraibieni în acest an și la 138 de milioane în 2026. În prezent există peste 850.000 de domenii .ai, față de mai puțin de 50.000 în 2020.

Ca teritoriu britanic de peste mări, Anguilla se află sub suveranitatea Regatului Unit, dar beneficiază de un nivel ridicat de autoguvernare internă.

Biroul britanic pentru Afaceri Externe, Commonwealth și Dezvoltare a declarat pentru BBC că salută eforturile Anguillei „de a găsi modalități inovatoare de a stimula creșterea economică”, întrucât acestea „contribuie la autosuficiența financiară a Anguillei”.

FOTO articol: Crazya88 / Dreamstime.com.