Tranzacția din 2019 este acum analizată într-un proces la Înalta Curte din Londra, unde o femeie de 81 de ani își acuză fostul consilier financiar că i-a deturnat zeci de milioane de lire sterline.

În fața judecătorilor, milionara din Turcia Nebahat Isbilen a declarat că a fost indusă în eroare de fostul său consilier de afaceri, Selman Turk, pe care l-a dat în judecată după ce i-ar fi deturnat 38 de milioane de lire sterline din active, potrivit BBC.

Printre aceste tranzacții se numără și plata celor 750.000 de lire sterline către Andrew, care pe atunci era duce de York, sumă despre care femeia susține că i s-a spus că este destinată obținerii unui pașaport.

De cealaltă parte, Turk a respins acuzațiile, afirmând că Isbilen știa că banii erau plătiți, de fapt, în speranța că fostul prinț îl va putea ajuta pe soțul ei, un politician aflat în închisoare în Turcia.

Andrew Mountbatten-Windsor are doar calitatea de martor în acest dosar și nu este acuzat de nicio faptă ilegală. Fostul prinț a restituit deja întreaga sumă și ar urma să depună mărturie în fața Înaltei Curți din Londra în luna decembrie.

Bani și pentru Sarah Ferguson și prințesa Beatrice

Avocații lui Isbilen au declarat luni, în fața instanței, că Turk a dispus și o plată separată de 15.000 de lire sterline către fosta soție a lui Mountbatten-Windsor, Sarah Ferguson, pretins pentru petrecerea de 60 de ani a fostei ducese de York, din 2019.

De asemenea, a fost menționată o plată nespecificată sub forma unui „cadou de nuntă” pentru fiica lor, prințesa Beatrice.

Familia lui Isbilen a fondat o importantă firmă de săpunuri și cosmetice în Turcia. Însă, după ce soțul ei, Ilhan, fost membru al parlamentului turc, a fost arestat în 2015, femeia a cerut ajutor pentru a-și transfera activele în afara țării. Avocații săi au afirmat că acuzațiile aveau „motive politice” și că, în 2017, ea s-a confruntat cu „persecuția politică”.

Nebahat Isbilen a părăsit Turcia și a plecat în Grecia în 2017, iar în 2018 s-a mutat la Londra.

Cina privată cu ducele și ducesa de York

Avocatul lui Isbilen, Simon Colton KC, a declarat că aceasta i-a încredințat lui Turk controlul asupra majorității activelor sale în 2017, însă el „a abuzat în mod deliberat și sistematic” de încrederea ei, transferând banii către firmele sale. Potrivit avocatului, femeia a aprobat plata către Andrew, dar Turk „a mințit-o” în privința scopului acesteia.

Instanța a aflat însă că Isbilen a luat o cină privată cu ducele și ducesa de York la apartamentul lui Turk, în decembrie 2019, unde a discutat despre cazul soțului său.

Din acest motiv, apărarea lui Turk susține că femeia își gestiona singură afacerile și „nu putea să creadă că suma de 750.000 de lire sterline era un onorariu deghizat pentru ajutorul acordat în obținerea unui pașaport sau a unei vize”.

Procesul urmează să se încheie în luna martie, iar hotărârea va fi pronunțată ulterior.