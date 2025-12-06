O minune naturală unică, ce se formează în condiții excepțional de rare, este pe cale de dispariție

În fiecare iarnă, versanții Muntelui Zao din nordul Japoniei, una dintre cele mai cunoscute zone de schi ale țării, se transformă. Brazii acoperiți de gheață și zăpadă devin figuri fantomatice cunoscute sub numele de „juhyo” sau „monștri de zăpadă”, transmite BBC.

Juhyo se formează doar în condiții atmosferice excepțional de rare, apărând atunci când vânturile puternice și persistente de iarnă transportă picături de apă care îngheață la contactul cu copacii Aomori todomatsu, stratificându-se treptat în gheață.

Pe Muntele Zao, aceste formațiuni apar în timpul unor vânturi susținute dinspre vest, cu temperaturi ale aerului la suprafață între -6,3 grade Celsius și -0,1 grade, și un conținut neobișnuit de ridicat de apă în nori.

În aceste condiții precise, chiciura se îngroașă pe partea expusă vântului a copacilor, formând straturi suprapuse numite „cozi de creveți”- formele distincte care se grupează și creează impresionantele figuri juhyo.

„Monștri de zăpadă” din Zao ski resort în orașul japonez Yamagata City. Credit line: Hidenori Nagai / AP / Profimedia

Sunt cea mai mare atracție de iarnă din zona Zao, un lanț muntos care se află între prefecturile Yamagata și Miyagi din Japonia și atrage anual zeci de mii de vizitatori. Nu sunt doar un spectacol natural, ci și un pilon al economiei locale.

Acești „monștri de zăpadă” sunt acum în pericol. Celebrele forme încep să fie tot mai subțiri.

„În anii 1930, vedeam juhyo cu un diametru de cinci până la șase metri. În deceniile postbelice, acestea aveau adesea doi până la trei metri. Din 2019, multe au o jumătate de metru sau mai puțin. Unele sunt abia coloan”, spune Fumitaka Yanagisawa, un profesor emerit de geochimie care studiază juhyo la Universitatea Yamagata.

Care sunt cauzele

Sunt două cauze, susţine cercetătorul Yamagata: o climă care se încălzește și o pădure atacată.

Arborele gazdă, Aomori todomatsu, a suferit o epidemie de molii în 2013, care l-a lăsat fără ace. În 2015, au venit gândacii de scoarță, săpând în trunchiurile slăbite. Oficialii din Yamagata raportează că aproximativ 23.000 de brazi, aproximativ o cincime din arborii prefecturii, au murit. Cu mai puține crengi și frunze, există puțină suprafață pe care zăpada și gheața să se poată forma.

Un alt studiu din 2019 a constatat că în orașul Yamagata din apropiere, temperaturile medii din decembrie până în martie au crescut cu aproximativ 2 grade Celsius în ultimii 120 de ani.



„Peisaje unice se pierd deja din cauza schimbărilor climatice”, spune Akihiko Ito, ecologist specializat în păduri și schimbări climatice la Universitatea din Tokyo.

Cercetările arată că încălzirea climatică și fenomenele meteorologice extreme din Japonia dăunează deja multora dintre pădurile sale montane înalte.

„Schimbările sezoniere din primăvară și toamnă pot dăuna frunzelor, iar infestările cu insecte se extind. Aceşti factori de stres pot reduce creșterea și densitatea pădurilor”, mai spune Ito.