O navă cargou uriașă a eșuat la câțiva metri de casa unui norvegian, care spune că n-a auzit nimic: „Dormeam”

Un bărbat norvegian s-a trezit și a descoperit că un vas portcontainer uriaș eșuase la doar câțiva metri de dormitorul său, relatează The Independent.

Nava de 135 de metri a eșuat joi în jurul orei 5 dimineața la Byneset, o localitate aflată la vest de orașul Trondheim, unul dintre cele mai mari din Norvegia.

Însă Johan Helberg nu avea nicio idee cât de aproape fusese casa sa de un dezastru până când a fost trezit de un vecin. „N-am auzit nimic. Dormeam la șapte metri de provă,” a declarat el pentru postul norvegian NRK.

„A fost noroc că a eșuat acolo. Dacă mergea cinci metri mai la sud, ar fi intrat în dormitor. Și asta n-ar fi fost deloc plăcut”, a adăugat el.

Vecinul bărbatului l-a alertat cu privire la navă

Vecinul lui Helberg, Jostein Jorgensen, a spus că s-a trezit din cauza zgomotului făcut de o navă pe fiord.

„M-am uitat pe fereastră și am văzut o navă care venea direct spre țărm”, a declarat el pentru NRK. „Am ieșit afară și am strigat, am fluierat, dar nu s-a întâmplat nimic”, a explicat acesta.

Jorgensen a spus că apoi a fugit până la casa lui Helberg ca să încerce să-l trezească.

„Ne-am trezit când vecinul a sunat insistent la sonerie. A spus: ‘N-ai văzut nava?’”, a povestit Helberg.

„Era ireal”, spune norvegianul

„M-am dus la fereastră și am fost foarte surprins să văd o navă atât de mare,” a declarat el pentru The Guardian. „A trebuit să-mi înclin gâtul ca să-i văd partea de sus. Era ireal”, a mai spus acesta.

Potrivit NRK, la bordul navei de marfă se aflau 16 persoane în momentul eșuării, și nu au fost raportate victime. Poliția locală a deschis o anchetă în legătură cu incidentul și a declarat pentru postul de știri că există un suspect.

Poliția a efectuat primele interviuri cu membrii echipajului, iar vineri două televiziuni norvegiene au relatat că motivul posibil al accidentului ar fi fost faptul că o persoană a adormit în timp ce era de gardă.