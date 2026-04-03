O navă comercială a unei companii din Franța a traversat Strâmtoarea Ormuz, închisă de Iran. Care este explicația?

Fum care se ridică deasupra unei nave, în urma unei explozii în portul Bandar Abbas, din Strâmtoarea Ormuz. Imagine din satelit suprinsă de Planet Labs PBC, pe 2 martie 2026. FOTO: AFP / AFP / Profimedia

Este prima traversare cunoscută făcută de un vas al unui important grup european de transport maritim de la 1 martie, când atacurile iraniene asupra navelor din apropierea strâmtorii au redus traficul la un nivel minim, scriu Reuters și AFP.

O navă comercială deținută de o companie din Franța a trecut prin Strâmtoarea Ormuz, potrivit datelor furnizate de serviciul de monitorizare Marine Traffic, un semn posibil că regimul de la Teheran nu consideră Franța drept un stat ostil.

Nava Kribi, sub pavilion maltez, dar deținută de compania franceză CMA CGM, a traversat strâmtoarea pe 2 aprilie, încărcată cu containere de marfă.

A fost pentru prima dată când un vapor deținut de o companie franceză a trecut prin strâmtoare de la debutul războiului declanșat de SUA și Israel împotriva Iranului.

Regimul de la Teheran a închis practic traficul prin strîmtoarea prin care treceau o cincime din livrările globale de petrol și gaze naturale lichefiate.

„Stația de Taxare a Teheranului”

Rămâne neclar, scrie Reuters, cum anume a obținut vasul dreptul de a traversa strâmtoarea, iar oficialii francezi și reprezentanții companiei care deține vasul nu au făcut comentarii.

Datele de navigație ale navei au arătat că aceasta a traversat apele teritoriale iraniene pe o nouă rută aprobată de Iran, denumită „Tehran Toll Booth – Stația de Taxare a Teheranului” de prestigioasa publicație de transport maritim Lloyd’s List, scrie AFP

Cel puțin două nave au plătit pentru a utiliza coridorul din jurul insulei Larak, situată în largul coastei iraniene, a declarat joi un analist al Lloyd’s List Intelligence în cadrul unei ședințe informative.

Cele câteva nave comerciale care au tranzitat această cale navigabilă cu transpondere activate de la începutul războiului au trecut prin apropierea insulei Larak, potrivit datelor maritime analizate de AFP.

Majoritatea traversărilor efectuate de la 1 martie au fost efectuate de nave provenind din sau îndreptându-se spre Iran, unele dintre ele având legături cu Emiratele Arabe Unite, India, China sau Arabia Saudită.

Macron, despre o misiune militară pentru deschiderea prin forță a strâmtorii: „Nerealistă”

Reuters a observat că nava a trecut prin strâmtoare joi, în ziua în care Macron a declarat că o operațiune militară pentru deschiderea căii navigabile ar fi „nerealistă” și că doar eforturile diplomatice ar da rezultate.

Macron a colaborat cu aliații europeni și cu alți aliați pentru a forma o coaliție care să garanteze libera trecere prin Ormuz odată ce ostilitățile vor înceta.

De asemenea, diplomații francezi au petrecut ultima săptămână încercând să dilueze o rezoluție a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite care ar fi permis o acțiune în forță în Ormuz.