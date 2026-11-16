O navă cu tone de grâu care plecase din Tulcea s-a scufundat lângă Bulgaria. Echipajul a fost salvat 

Un cargo care naviga sub pavilion somalez s-a scufundat luni lângă Capul Kaliakra, în zona economică exclusivă a Bulgariei din Marea Neagră. La bord se aflau 12 marinari, care au fost salvați. La intervenția de salvare a luat parte și o navă românească, relatează Novinite.

Este vorba despre nava cargo BETUL 8, care plecase dinspre portul românesc Tulcea către Egipt. Era încărcată cu aproximativ 3 tone de grâu vrac, potrivit sursei citate.

Nava a transmis un semnal de pericol luni dimineață, la ora 9:15, recepționat de Centrul de Coordonare a Salvării Maritime din Varna. Echipajul a raportat că nava se afla în dificultate la aproximativ 40 de mile marine (74 km) sud-est de Capul Kaliakra, în zona economică exclusivă a Bulgariei.

La bord se aflau 12 marinari, dintre care opt cetățeni turci și patru cetățeni azeri.

Toți cei 12 membri ai echipajului au fost salvați în urma unei operațiuni la care au participat două nave bulgărești, o navă românească și o navă turcească, precum și aeronave ale Forțelor Aeriene Bulgare, a anunțat Ministerul Transporturilor și Comunicațiilor din Bulgaria.

Val de incidente cu drone în Marea Neagră

Cauzele scufundării nu au fost comunicate oficial.

Dar incidentul este cel mai recent dintr-o serie de incidente cu drone care implică nave comerciale în vestul Mării Negre.

De la începutul lunii octombrie, atacurile cu drone împotriva navelor comerciale au devenit din ce în ce mai frecvente în zonele economice exclusive și apele teritoriale ale Bulgariei și României.

Pe 14 și 15 noiembrie, trei nave comerciale au fost lovite de drone în apropierea gurilor Dunării. Două dintre ambarcațiuni au luat foc, dar nu au fost persoane rănite, potrivit Ministerului Apărării.