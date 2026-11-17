O navă pentru transportul gazului petrolier lichefiat a transmis marți un semnal de urgență în largul coastei bulgare a Mării Negre, aproape de locul unde, luni, o altă navă a fost lovită de o dronă, potrivit a două surse Reuters din industria maritimă și publicațiilor bulgare.

Nava sub pavilion liberian, „Gas Husky”, a activat semnalul de urgență în timp ce naviga la aproximativ 60 de mile marine (aprox. 111 km.) de Capul Kaliakra.

Mesajul SOS a determinat autoritățile maritime bulgare să demareze o anchetă, a informat postul public de televiziune bulgar BNG.

Potrivit site-ului Marine Traffic nava Gas Husky venea din portul egiptean Alexandria și avea ca destinație portul românesc Midia.

Cauza incidentului, care a avut loc în zona economică exclusivă a Bulgariei, precum și starea navei și a echipajului nu erau clare la ora publicării acestei știri imediat. Operatorul navei, care are sediul în Grecia, nu a putut fi contactat imediat pentru a oferi declarații.

Incidentul survine după ce, luni, o navă de marfă care transporta grâu s-a scufundat la aproximativ 40 de mile marine (74 km.) în largul aceluiași tronson de coastă.

Nava cargo care naviga sub pavilion somalez s-a scufundat luni lângă Capul Kaliakra, în zona economică exclusivă a Bulgariei din Marea Neagră. La bord se aflau 12 marinari, care au fost salvați. La intervenția de salvare a luat parte și o navă românească,

Acesta a fost doar cel mai recent dintr-o serie de atacuri care au dus la dispariția a peste 20 de marinari, considerați probabil decedați, și care au stârnit îngrijorări cu privire la extinderea conflictului dintre Rusia și Ucraina în Marea Neagră.