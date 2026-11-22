Autorităţile din estul Libiei au condamnat duminică un presupus atac cu dronă care a provocat o explozie la bordul unei nave ruseşti în baza navală din Benghazi, în estul ţării, informează DPA, preluată de Agerpres.

Guvernul est-libian, susţinut de parlament, a comunicat că vasul se înapoia în Rusia şi făcuse o escală pentru realimentare şi reaprovizionare.

Surse ale presei locale au relatat că explozia s-a produs într-un depozit de muniţii din interiorul bazei, iar speculaţii neconfirmate se referă la o lovitură cu o rachetă sau o dronă care viza un vas militar de transport rusesc.

Autorităţile au confirmat că instalaţiile portuare, baza navală şi zonele de depozite funcţionează normal, iar incendiul de la bordul navei este sub control. Situl a fost securizat şi a început o anchetă în colaborare cu oficiali ruşi, pentru elucidarea circumstanţelor incidentului şi identificarea vinovaţilor.

Guvernul a afirmat că Libia nu este parte în războiul dintre Rusia şi Ucraina şi nu permite utilizarea teritoriului său, a apelor teritoriale sau a porturilor pentru acte ostile.

Guvernul de Unitate Naţională de la Tripoli, recunoscut de ONU, a declarat că urmăreşte cu îngrijorare informaţiile de la Benghazi şi a avertizat că primirea unor forţe străine ilegale şi accesul acestora la instalaţiile libiene poate duce la extinderea în Libia a unor conflicte externe. Executivul rival al Guvernului de Stabilitate Naţională din est a subliniat că riscurile respective subliniază nevoia urgentă de reunificare a forţelor armate ale ţării sub o autoritate unică.