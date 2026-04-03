O neclaritate din ordonanța privind reducerea accizei la carburanți ar putea scumpi buteliile de aragaz / Consultanții fiscali cer lămuriri

Ordonanța privind reducerea accizei la carburanți creează confuzie în rândul consultanților fiscali. Așa cum este scrisă, ordonanța prevede introducerea unei suprataxe pentru producătorii de țiței și GPL, însă, în lipsa unei precizări, aici intră și firmele care îmbuteliază butelii de aragaz, adică un amestec de propan și butan care nu este un produs rezultat din procesarea țițeiului. Dacă ordonanța va rămâne în această formă, buteliile de aragaz s-ar putea scumpi și ele.

Camera Consultanților Fiscali a transmis, în acest sens, o adresă către Ministerul Finanțelor, care include și propuneri de clarificare a textului ordonanței, potrivit unui comunicat al organizației.

„Produsul energetic GPL poate fi privit, din perspectivă tehnologică și fiscală, atât ca produs energetic rezultat din prelucrarea țițeiului în rafinărie, cât și ca produs obținut din amestecul de propan și butan. Dispozițiile Codului fiscal pe linia regimului accizelor încadrează amestecul, chiar și în cazul buteliilor GPL, în definiția „producției produselor accizabile”. Totuși, înțelegem că intenția legiuitorului nu este de a-i include pe acești operatori, ci doar pe cei care extrag țiței din zăcăminte situate pe teritoriul României și care, prin persoane afiliate, prelucrează acest țiței și obțin venituri din comercializarea produselor energetice rezultate din prelucrare”, a declarat Doru Dudaș, președintele Comitetului fiscal al CCF, fost vicepreședinte ANAF și fost director general în Ministerul Finanțelor.

Camera Consultanților Fiscali propune, pentru evitarea oricăror neclarități în aplicare, completarea proiectului astfel încât să rezulte în mod expres că, în cazul GPL, intră sub incidența ordonanței exclusiv GPL-ul rezultat din prelucrarea țițeiului extras din zăcăminte situate pe teritoriul României și nu amestecul de propan și butan.

Ce înseamnă această „taxă de solidaritate”

Guvernul a aprobat vineri, într-o ședință extraordinară, proiectul de Ordonanță de Urgență care vizează reducerea cu 30 de bani a accizei la motorină, o măsură menită să scadă direct prețul la pompă. În același timp, pentru a compensa această reducere, este impusă o taxă de solidaritate asupra veniturilor excepționale obținute din comercializarea țițeiului.

Actul instituie contribuția de solidaritate pentru operatorii economici care fie doar extrag, fie extrag și comercializează petrol de pe teritoriul României.

„Contribuția de solidaritate se aplică în niște praguri prin raportare la prețul petrolului Brent, dar ca efect reprezintă 60% din profitul excepțional obținut în această perioadă din exploatarea sau exploatarea si comercializarea petrolului românesc”, a precizat Ioana Dogioiu, purtătorul de cuvânt al Guvernului.

Acele praguri din Ordonanță raportate la prețul petrolului Brent au ca scop tocmai ca această impozitare excepțională să nu afecteze nivelul de investiții. Vor fi vizate numai profiturile excepționale din această perioadă.