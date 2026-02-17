O nouă „armă” pentru FSB, adoptată în procedură de urgență: Îi va putea lăsa pe ruși fără internet și comunicații mobile

Serviciul Federal de Securitate (FSB) al Rusiei va putea să le ordone companiilor furnizoare să întrerupă conexiunile la internet și conexiunile mobile, în baza unui amendament adoptat marți de parlament în procedură de urgență, potrivit dpa.

Amendamentul la legea comunicațiilor a fost trecut rapid prin a doua și a treia lectură de Duma de Stat, camera inferioară a parlamentului rus, în cadrul unei sesiuni de urgență.

Presa rusă a relatat că din textul final au fost eliminate formulările care stabileau că deciziile de acest gen pot fi luate pentru a proteja cetățenii și statul de amenințările de securitate, iar în actuala formă trebuie precizate doar motivele, a scris Agerpres.

Furnizorii de telecomunicații mobile vor fi exonerați de răspundere dacă utilizatorii reclamă întreruperile, conform agenției ruse de știri TASS.

În Rusia, conexiunile mobile au fost întrerupte de mai multe ori în contextul unor amenințări reprezentate de atacurile cu drone ucrainene în zona aeroporturilor. De asemenea, autoritățile ruse au blocat mii de site-uri de internet.

Amendamentul trebuie promulgat de președintele rus Vladimir Putin și va intra în vigoare în 10 zile de la acest demers, considerat o formalitate.

Atribuțiile FSB, principalul serviciu de securitate al Rusiei și succesorul KGB-ului din epoca sovietică, au fost extinse considerabil în mandatele prezidențiale ale lui Vladimir Putin, care a condus instituția înaintea ascensiunii în politică. În trecut fusese și ofițer al KGB.