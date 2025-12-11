O nouă Autostradă în România: Șoseaua de mare viteză ar putea funcționa ca o altă variantă de ocolire a Bucureștiului / A fost semnat contractul

O nouă șosea de mare viteză va fi construită în România și va face legatură dintre Capitală și viitorul nou pod peste Dunăre care se va construit între Giurgiu și Ruse. Viitoarea șosea ar putea avea un traseu care să permită transformarea ei, practic, într-o variantă de ocolire a Capitalei pe zona de sud-vest, în special pentru traficul de marfă care vine dinspre Bulgaria și merge spre vest. Studiul de fezabilitate, pentru care s-a semnat contractul joi, va stabili atât traseul, cât și categoria de drum, dacă va fi autostradă sau drum expres.

Compania Națională de Investiții Rutiere a semnat, joi, contractul pentru Studiul de Fezabilitate al Drumului de mare viteză București-Giurgiu, „prima șosea rapidă care se proiectează la frontiera României cu Bulgaria, un obiectiv strategic pentru conectivitatea între cele două țări”.

Contractul a fost semnat cu asocierea de firme Activ Proiectare Infrastructură S.R.L. (liderul Asocierii)- Emay Uluslararasi Muhendislik ve Mușavirlik Anonim Șirketi și are o valoare de 33 milioane lei și o durată totală de 18 luni, din care 16 luni pentru realizarea Studiului, respectiv două luni pentru asistență tehnică necesară pregătirii contractului pentru proiectare și execuție.

„Studiul de Fezabilitate va stabili variantele de traseu, profilul drumului de mare viteză (autostradă sau drum expres), structura și conexiunile cu alte obiective de investiții, precum viitorul Pod peste Dunăre Giurgiu-Ruse”, a declarat directorul general al CNIR, Gabriel Budescu.

Autostrada București – Giurgiu – variante de traseu / Sursă: CNIR

Mai multe variante de traseu luate în calcul. O variantă transformă șoseaua și într-o rută ocolitoare pentru București

O componentă a Studiului de Fezabilitate care va fi făcut va analiza mai multe variante de traseu.

Dintre acestea, o variantă care ar putea fi analizată este cea în care drumul de mare viteză București – Giurgiu să continue pe la sud-vest de Capitală și să ajungă până la Autostrada A1 București – Pitești, devenind pe o porțiune practic o parte dintr-un viitor inel 2 de centură de autostradă pentru București, explica într-un interviu pentru HotNews.ro directorul CNIR.

„Vrem în analizele multicriteriale de traseu să analizăm conexiunea din (n.r. Autostrada București-Alexandria), unde noi am figurat un potențial nod; din a (centura) A0; din drumul radial de la Măgurele. Dar vreau să facem și o analiză, o conexiune cu A1, să vedem din punct de vedere al traficului ce ar însemna fiecare variantă.

Eu estimez că foarte mult trafic care vine de pe relația Giurgiu-București se duce spre Pitești, Sibiu ș.a.m.d. și atunci s-ar putea la un moment dat să reiasă mai rentabil să ducem acest București-Giurgiu până în A1, să nu venim până în (autostrada) Alexandria, ci din Alexandria îl ducem în A0, în A1 ș.a.m.d. Vreau să văd pe partea de trafic ce înseamnă să facem toate aceste variante. Le băgăm în modelul național de transport și simulăm pe fiecare să vedem unde atrage cel mai mult trafic și care ar fi fluxul preponderent”, explica Budescu.

„În zona dintre Alexandria și A1 s-ar crea acest al doilea inel de autostradă pentru București”

„Practic, pe această zonă între (autostrada spre) Alexandria și A1 s-ar crea al doilea inel de autostradă. Aspect pe care eu l-am mai ridicat în diverse medii încă din 2021. Și aici fac o paranteză – la autostrada A0 actuală, în studiu de trafic pe care s-a licitat ea în 2017, când am venit eu în CNAIR, scrie că pe A0 Nord este necesar a 3-a bandă din 2025 și pe partea de sud din 2030”, mai spunea directorul noii companii de infrastructură.

De precizat că A0 Nord nu este complet gata nici acum, ci doar cei circa 50 de km din A0 Sud care leagă A1 de A2 și permite ocolirea Bucureștiului de la vest la est.

„Ca să facem a treia bandă, ar trebui să utilizăm banda de urgență, să facem benzile mai înguste, să reducem viteza la 100km/h, nodurile oricum se vor aglomera, sunt destul de multe. Și atunci o soluție ar fi să gândim BIG cum zic americanii. Hai să vedem a 2-a variantă, dacă o putem face, pe unde o putem face și să o implementăm etapizat. Nu zice nimeni că trebuie să fie de mâine încă o centură, încă o autostradă. Vom analiza”, spunea Budescu.

Drum expres sau autostradă? Va avea trei benzi pe sens

Studiul de fezabilitate va determina și ce fel de drum de mare viteză va fi – drum expres sau autostradă. Asta va rezulta din studiul de trafic. Indicativul încă neoficial, dacă ar fi vorba de o autostradă, este A5, așa cum a fost mult timp în planurile mai vechi de la Transporturi.

„Eu cred că va ieși autostradă”, spunea Budescu, menționând că se va lua în calcul să fie o șosea de mare viteză cu câte trei benzi pe sens, un element mai rar întâlnit pe autostrăzile din România.