O nouă contestație împotriva numirii la conducerea Tribunalului București a unui judecător care lucrează de mai puțin de o lună la această instanță

Judecătoarea Ana Maria Puiu de la Tribunalul București a atacat la Înalta Curte de Casație și Justiție hotărârile conducerii Curții de Apel București și Consiliului Superior al Magistraturii privind delegarea judecătorului Cosmin Stere Grosu în funcția de președinte al Tribunalului București. Săptămâna trecută, un alt judecător a contestat în instanță numirea lui Stere Grosu la conducerea instanței.

Acțiunea judecătoarei Ana Maria Puiu a fost înregistrată luni pe rolul ICCJ, demersul acesteia fiind semnalat de jurnalistul Ovidiu Vanghele.

„Cauza se află în procedură prealabilă. Primul termen de judecată urmează a fi alocat ulterior”, se menționează pe portalul instanței supreme.

Ana Maria Puiu a fost primul magistrat din Tribunalul București care a reacționat public după delegarea judecătorului Cosmin Stere Grosu la conducerea celui mai mare tribunal din țară.

Într-o postare pe Facebook, judecătoarea Puiu a explicat cum a ajuns Tribunalul București să fie condus cu delegație timp de 6 ani, acuzând-o pe fosta președintă a instanței, judecătoarea Laura Radu, că după ce a ajuns la CSM a preferat să blocheze postul de conducere, deși mai avea doar un an de mandat.

Ana Maria Puiu a acuzat Colegiul de conducere a CAB și CSM că au preferat să delege în funcția de președinte al Tribunalului București un judecător cu mai puțin de o lună experiență la această instanță, deși alți trei magistrați cu experiență și-au exprimat acordul pentru a fi numiți prin delegare.

„A fost preferat înaintea celor 3 vicepreședinți, 8 președinți de secții, aproximativ 250 de judecători care au funcționat în ultimul an în greu încercata instanță a Tribunalului București și, mult mai puțin important, înaintea celorlalți 3 judecători care ne-am exprimat acordul in vederea delegării, care funcționează in Tribunalul București continuu de 2, 6, respectiv 8 ani, judecători cu vechime în profesie de 17, respectiv 21 de ani”, menționa judecătoarea Ana Maria Puiu în postarea din 23 ianuarie.

Primul demers în instanță

În 27 ianuarie, un alt judecător de la Tribunalul București, Alexandru Cobîscan a cerut și el în instanță anularea hotărârii Colegiului de conducere a Curții de Apel București prin care Cosmin Stere Grosu a fost propus pentru funcția de președinte al Tribunalului București. Acțiunea sa a fost înregistrată la Tribunalul Argeș.

Alexandru Cobîscan și Ana Maria Puiu sunt doi dintre cei trei judecători care și-au exprimat disponibilitatea de a fi delegați la conducerea Tribunalului București.

Judecătorul Cosmin Grosu Sterea a fost delegat de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) în funcția de președinte al Tribunalului București pentru o perioadă de 6 luni. El îl înlocuiește pe judecătorul Dragoș Mocanu, care a fost promovat la Curtea de Apel București.

Cosmin Grosu Sterea figurează ca judecător la Tribunalul București din ianuarie 2024, însă nu și-a desfășurat activitatea în cadrul instanței pentru că, potrivit CV-ului, în perioada februarie 2021 – decembrie 2025 a fost detașat la CSM, ca șef al Serviciului informatică și statistică judiciară.