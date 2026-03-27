„O nouă escaladare”. Un lider european lansează un avertisment privind războiul din Orientul Mijlociu, în timp ce Israelul anunță intensificarea atacurilor

Există motive să credem că ar putea exista o escaladare a conflictului din Orientul Mijlociu în următoarele zile, a avertizat vineri premierul polonez Donald Tusk, potrivit Reuters. Tot vineri, Israelul a anunțat intesificarea atacurilor asupra Iranului drept răspuns la rachetele lansate de regimul islamic, potrivit The Guardian.

„Am motive să cred, de asemenea, pe baza informațiilor pe care le-am primit de la aliații noștri, că stabilizarea este puțin probabilă în următoarele zile. Dimpotrivă, ar putea avea loc o nouă escaladare”, a declarat vineri Donald Tusk.

„Vor plăti un preț mare”

Tot vineri, ministrul israelian al Apărării a anunțat că Israelul va intensifica atacurile împotriva Iranului pentru că regimul islamic atacă continuu cu rachete. În anunțul său, el a amenințat Iranul că va plăti un „preț mare”.

„În ciuda avertismentelor, focurile continuă – în consecință, atacurile IDF (n.r. armata americană) în Iran se vor intensifica și se vor extinde la alte ținte din sectoare care ajută regimul să dezvolte și să utilizeze mijloace militare împotriva civililor israelieni. Aceștia vor plăti un preț mare, unul din ce în ce mai mare, pentru această crimă de război”, a spus Katz într-un videoclip publicat de biroul său.

O amenințare a venit și din partea purtătorului de cuvânt al IDF, generalul de brigadă Effie Defrin. El a promis că armata va continua să vâneze liderii iranieni. Ultima victimă importantă făcută de israelieni a fost comandantul Marinei IRGC, Alireza Tangsiri, care a fost ucis după un atac asupra ascunzătorei sale.

„Eliminările nu se vor opri; vom continua să urmărim pe oricine amenință Israelul”, spune el.

Atacuri asupra Teheranului

Armata israeliană a declarat că a efectuat atacuri asupra unor ținte din Teheran vineri dimineață, potrivit AFP. Armata a precizat că a efectuat „un val de atacuri la scară largă care au vizat infrastructura regimului terorist iranian din inima Teheranului”.

Ulterior, armata a mai transmis că a atacat „rachete balistice și zone de producție a sistemelor de apărare aeriană în tot Iranul”.

Modul în care decurge operațiunea militară a fost criticat însă joi de liderul opoziției israeliene, Yair Lapid. El a avertizat joi guvernul Netanyahu pentru prima dată că războiul are un bilanț prea mare.

„Forțele de apărare israeliene sunt suprasolicitate la limită și chiar chiar dincolo de aceasta. Guvernul lasă armata rănită pe câmpul de luptă”, a declarat Lapid, reiterând un avertisment lansat cu o zi înainte de șeful armatei, generalul-locotenent Eyal Zamir.

„Guvernul trimite armata într-un război pe mai multe fronturi, fără o strategie, fără mijloacele necesare și cu mult prea puțini soldați”, a spus Lapid.

Strâmtoarea Ormuz, sursa neînțelegerilor din prezent

Donald Trump a susținut în repetate rânduri, în ultimele zile, că există progrese în discuțiile de pace cu Iranul, chiar dacă Teheranul a negat că ar avea loc negocieri formale. Unul din punctele majore de neînțelegere între părți o reprezintă blocarea de către iranieni a strâmtorii Ormuz, pe unde trece o cincime din petrolul mondial.

Garda Revoluționară din Iran a anunțat vineri că a întors trei nave care încercau să tranziteze strâmtoarea Ormuz, adăugând că ruta era închisă navelor care călătoreau către și dinspre porturi legate de „inamicii” săi.

„În această dimineață, în urma minciunilor președintelui american corupt care susținea că strâmtoarea Omuz era deschisă, trei nave container de naționalități diferite… au fost întoarse după un avertisment din partea Marinei IRGC”, a precizat Garda Revoluționară pe site-ul lor Sepah News.

„Deplasarea oricărei nave «către și dinspre» porturile de origine aparținând aliaților și susținătorilor inamicilor sioniști-americani, către orice destinație și prin orice coridor, este interzisă”, a adăugat IRGC.

