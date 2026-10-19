O nouă instituție a statului, atacată cibernetic: „Serviciul de e-mail a fost suspendat preventiv”

Societatea Naţională de Radiocomunicaţii a detectat, luni, un incident de securitate cibernetică, care a afectat reţeaua internă a companiei. Au fost luate imediat măsuri, fiind notificat Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC), care a transmis o echipă la faţa locului, scrie News.ro.

RADIOCOM este lider în domeniul broadcastingului pe piaţa din România şi un furnizor principal de servicii de comunicaţii electronice. Compania este deţinută de statul român.

„Societatea Naţională de Radiocomunicaţii S.A. (SNR) investighează un incident de securitate cibernetică, detectat astăzi, 19.10.2026, la ora 06:30. Din primele verificări, incidentul are caracteristicile unui atac de tip ransomware. Incidentul a fost raportat prin Platforma Naţională de Raportare a Incidentelor de Securitate Cibernetică (PNRISC), iar o echipă a Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) se află la sediul companiei pentru investigaţii”, au transmis, luni, oficialii companiei.

Aceştia precizează că au luat imediat măsuri de limitare a incidentului.

„Pe baza verificărilor de până acum, impactul pare concentrat în reţeaua internă a companiei. Serviciul de e-mail a fost suspendat preventiv pe durata investigaţiei.

Serviciile oferite clienţilor noştri funcţionează în continuare, iar până în prezent nu am identificat indicii că ar fi fost afectate. Monitorizăm permanent situaţia”, mai arată oficialii Radiocom.

Aceştia anunţă că evaluează ce date au fost afectate şi vor informa persoanele şi instituţiile vizate, conform legii.

„SNR va sesiza organele competente, inclusiv DIICOT”, precizează compania.

Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) anunţă, de asemenea, că a fost notificat, prin intermediul Platformei Naţionale de Raportare a Incidentelor de Securitate Cibernetică (PNRISC), cu privire la un incident de securitate cibernetică detectat în data de 19 octombrie 2026, la nivelul Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii S.A. (SNR).

„Conform verificărilor preliminare, serviciile oferite clienţilor funcţionează în continuare, fără indicii că acestea ar fi fost afectate. O echipă DNSC se află la sediul companiei pentru investigarea incidentului şi evaluarea impactului acestuia”, a transmis DNSC.

Atacul asupra ANCPI din vară a blocat piața imobiliară o lună

La mijlocul lunii iulie, un atac cibernetic a afectat infrastructura Agenției Naționale de Cadastru (ANCPI), blocând aproape o lună piața imobiliară din România.

În 14 iulie, toate sistemele informatice gestionate de ANCPI au devenit nefuncționale. Au fost blocate inclusiv adresele de e-mail ale instituției și aplicația de cadastru și carte funciară e-Terra.

Raportul DNSC despre incident arată că atacatorii au profitat inițial de o vulnerabilitate a sistemului de autentificare, OpenAM, despre care se știa din 2021.

O investigație HotNews a arătat că atacul asupra ANCPI a fost anticipat de existența pe internet a mii de parole de notari, avocați, ingineri și funcționari publici.

Și mai recent, săptămâna trecută, a fost anunțat un atac cibernetic la Depozitarul Central, entitatea care se ocupă cu tranzacțiile pe bursa de la București. Numeroase date au fost expuse, de la CNP-ul celor care au acțiuni până la IBAN-ul bancar.