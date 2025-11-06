O nouă investigație arată că Vladimir Putin a plasat în guvern mai multe rude ale sale decât orice alt lider rus de la țari încoace

Nepotismul din Rusia este încurajat de la cele mai înalte niveluri ale statului, o nouă investigație a jurnaliștilor ruși independenți arătând că președintele Vladimir Putin a ajutat un număr record de rude ale sale sau ale partenerelor sale să obțină posturi în guvern, companii de stat sau diferite organizații finanțate de statul rus, relatează Meduza.

Lista rudelor lui Putin ce lucrează pentru statul rus a fost realizată de Proekt, un site de investigații care a publicat de-a lungul anilor mai multe investigații de răsunet în Rusia, inclusiv una despre o a treia presupusă fiică secretă a președintelui rus, Yelizaveta Vladimirovna Krivonogih, pe care acesta ar fi avut-o cu o fostă menajeră a sa.

Jurnaliștii de la Proekt au descoperit cel puțin 24 de rude ale lui Putin ce obțin venituri de la bugetul de stat al Rusiei, de la fiicele sale asumate, pe care le-a avut cu fosta sa soție Liudmila – Maria Voronțova și Ekaterina Tihonova -, la verii Evgheni și Igor Putin, și Liubov Șelomova și Liubov Kruglova.

Potrivit jurnaliștilor de la Proekt, în funcții de stat au fost angajați de asemenea membri ai familiilor „tuturor celor patru iubite cunoscute” ale lui Putin – fosta sa soție Liudmila Oceretnaia, Alina Kabaeva, Svetlana Krivonoghih și Alisa Harceva.

Despre Kabaeva, o fostă gimnastă de talie mondială a Rusiei, se crede că este până în prezent amanta președintelui rus și îi gestionează o parte semnificativă a averii. Atât Statele Unite, cât și Uniunea Europeană și Marea Britanie au impus sancțiuni împotriva ei încă din 2022, după ce Putin a declanșat invazia asupra Ucrainei.

Marea Britanie a impus un an mai târziu sancțiuni și împotriva Svetlanei Krivonogih, mama uneia dintre presupusele fiice ilegitime a lui Putin. În cadrul unei investigații separate din 2020, Proekt estima averea acesteia la momentul respectiv la 7,7 miliarde de ruble, peste 100 de milioane de dolari la cursul de schimb de atunci.

Funcții de rang înalt pentru unele dintre rudele lui Vladimir Putin

Jurnaliștii de investigație scriu în noul material că cele mai importante posturi la stat au revenit rudelor lui Putin din familia vărului președintelui, Evgheni Putin. Anna Țivileva (fiica lui Evgheni și nepoata președintelui) este vice-ministru al apărării, iar soțul ei, Serghei, este ministru al energiei. Mihail Putin, fratele Annei Țivileva, deține la rândul său o funcție înaltă în Gazprom.

Viktor Hmarin, un nepot al lui Putin de pe linia verișoarei sale, conduce compania hidroenergetică de stat RusGidro.

Unul dintre ginerii președintelui rus, balerinul și coregraful Igor Zelenski (soțul Ekaterinei Tihonova), a fost pus la conducerea companiei responsabile de construirea unui teatru în Sevastopol, în timp ce tatăl Alisei Harceva, Vsevolod Harcev, „se mulțumește cu o funcție modestă în organizația propagandistică ANO Dialog”, scriu jurnaliștii de la Proekt.

Aceștia au publicat un sumar al investigației lor pe pagina de Telegram a publicației, anunțând că vor dezvălui treptat mai multe detalii.

Cei de la Proekt au calculat că, raportat la numărul de rude angajate în funcții de stat, Putin a stabilit probabil un record printre conducătorii Rusiei, cel puțin de la dinastia Romanov încoace. Dinastia Romanov a dat Rusiei ultimii săi țari, până când a fost abolită în urma Revoluției din Octombrie 1917.

Publicația menționează că președintele Boris Elțîn, care multă vreme a fost asociat cu nepotismul în Rusia, a plasat în funcții înalte cel mult cinci rude ale sale.