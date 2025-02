O nouă magistrală de metrou în București: Va avea 13 stații și va costa 3,5 miliarde de euro / Când va fi gata

Ministerul Transporturilor a avizat o nouă magistrală de metrou pentru Capitală, o linie nouă de aproape 12 km pe parcursul căreia vor fi construite 13 stații noi și care va lega Gara de Nord de Gara Progresul, în sudul Bucureștiului.

„Au fost avizați în Consiliul Tehnico-Economic al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii indicatorii tehnico-economici necesari pentru extinderea Magistralei 4 de metrou între Gara de Nord și Gara Progresul”, a anunțat miercuri secretarul de stat în Transporturi, Ionel Scrioșteanu.

Legătura cu Magistrala 4 existentă se va realiza in Stația Gara de Nord 2 prin continuarea axelor căilor Liniei 1 și Liniei 2.

Ce stații va avea M4 de la Gara de Nord la Gara Progresul

Principalele caracteristici ale tronsonului M4 Gara de Nord 2 – Gara Progresul sunt următoarele:

11,94 km lungime traseu nou construit, din care: 10,84 km în exploatare cu călători 1,1 km în exploatare fără călători (legătură depou Progresul)

1 depou suprateran (Progresul)

1 stație existentă (Gara de Nord 2)

13 stații de metrou noi:

Bogdan Petriceicu Hașdeu

Uranus

George Rozorea

Chirigiu

Filaret

Eroii Revoluției 2

George Bacovia

Toporași

Nicolae Cajal

Luică

Giurgiului

Progresul

Traseul M4 Gara de Nord – Gara Progresul / Sursă: HotNews

Când va fi gata extinderea M4 până în Sudul Capitalei

Valoarea totală a investiției este de 3,43 miliarde euro (cu TVA), iar sursa de finanțare este asigurată din fonduri europene nerambursabile, buget de stat și alte surse de finanțare legal constituite.

Durata de execuție a investiției este de 50 luni, adică 4 ani și 2 luni.

De precizat că licitația pentru proiectare i execuție a fost lansată deja de Primăria Sectorului 4 încă din primăvara anului trecut, iar ofertele au fost depuse abia în toamnă, după ce procedura a fost un timp suspendată pe fondul unei contestații depuse de constructorii interesați.

Licitația pentru proiectare și execuție împarte proiectul în două loturi (Gara de Nord 2 – Eroii Revoluției și Eroii Revoluției – Gara Profesul) are o valoare estimată între 1,9 și 2,3 miliarde de euro (pe lângă acestea pentru M4 vor mai fi nevoie de contracte pentru finisaje, echipamente pi trenuri noi).

La licitația de proiectare și execuție au fost depuse trei oferte ale unor asocieri formate dintr-un număr total de 56 de societăți comerciale.

Pentru tronsonul 1 Gara de Nord – Eroii Revolutiei 2 au depus oferte:

– asociere condusă de Gülermak (lider)

– asocierea condusă de Dogus Insaat Ve Ticaret (lider)

Iar pentru tronsonul 2 Eroii Revolutiei – Gara Progresul a depus ofertă

– asociere condusă de Construcții Erbașu (lider).

Traseul tronsonului 1 va avea lungimea construită aproximativă de 6,38 Km. Va avea 7 stații, 7 interstații, plus Stația Gara de Nord 2 (existentă).

Traseul tronsonului 2 va avea lungimea construită (în exploatare cu călători) aprox de 4,5 Km plus o lungime construită (în exploatare fără călători – legătura cu Depoul Progresul) de circa de 1,1 km. Tronsonul 2 are 6 stații, 7 interstații, plus și un depou suprateran nou construit.