O nouă magistrală de metrou în București. Va avea 14 stații / A fost dat ordinul de începere a lucrărilor

Magistrala de metrou M4 din Capitală va fi extinsă până în sudul Bucureștiului cu aproape 11 km și 14 stații noi. Proiectul a fost împărțit în două contracte distincte pe două loturi. Primul ordin de începere a lucrărilor a fost dat joi de Primăria Sectorului 4 care se ocupă de acest proiect împreună cu Metrorex.

Joi a fost semnat ordinul de începere a lucrărilor de proiectare și de execuție pentru „cel mai mare proiect de infrastructură din istoria Capitalei, finanțat din bani europeni și derulat de o autoritate locală – extinderea magistralei M4”, anunță primăria sectorului 4 într-un comunicat.

Investiția „cu cea mai mare valoare dintre cele ce se implementează în prezent în România la nivel local – 3,5 miliarde de euro (peste 17 miliarde de lei), fonduri europene nerambursabile atrase de Sectorul 4, pentru a uni nordul și sudul Capitalei printr-o magistrală modernă și continuă”, transmite instituția.

Extinderea M4 cu 11 km și 14 stații noi

Proiectul prevede extinderea actualei magistrale M4 Străulești – Gara de Nord cu încă 11 km până în sudul orașului, la Gara Progresul.

Un număr de 14 stații noi vor fi construite pe traseul Gara de Nord – Gara Progresul:

Gara de Nord 2 Știrbei Vodă Bogdan Petriceicu Hașdeu Uranus George Rozorea Chirigiu Filaret Eroii Revoluției 2 George Bacovia Toporași Nicolae Cajal Luică Giurgiului Progresul.

Traseul M4 Gara de Nord – Gara Progresul / Sursă: HotNews

Ordin de începere pentru primul tronson

„Acestea vor fi amenajate conform celor mai noi cerințe privind securitatea la incendiu și vor fi adaptate pentru un acces facil al persoanelor cu dizabilități. Totodată, vor avea sisteme de protecție a călătorilor, inclusiv panouri de sticlă și uși automate la marginea peroanelor”, anunță PS4.

Traseul extinderii magistralei M4 se va desfășura pe o lungime de 11 kilometri și va traversa cartierele Gara de Nord, Uranus, 13 Septembrie, Giurgiului și Progresul, adică va trece pe teritoriul sectoarelor 1, 4 și 5, precum și al comunei Jilava din județul Ilfov.

Potrivit estimărilor, după finalizarea extinderii Magistralei 4, rețeaua de metrou va crește cu aproximativ 21,87%, prin adăugarea celor 14 stații la cele 64 existente în prezent.

„Începem acum cu lotul 1 al lucrărilor de extindere a magistralei M4 – tronsonul dintre Gara de Nord și Eroii Revoluției, iar ulterior ne vom apleca și asupra lotului 2, dintre Eroii Revoluției și Gara Progresul”, a declarat Daniel Băluță, în cadrul unei conferințe de presă organizată pe peronul stației de metrou Tudor Arghezi.

Termenul de execuție pentru cele 14 stații este de 60 de luni. Valoarea contractelor este de circa 2 miliarde de euro.