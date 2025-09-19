O nouă platformă informatică în sănătate, promisă pentru anul viitor: „Biletele de trimitere devin documente digitale, disponibile instant”

O nouă platformă informatică a asigurărilor de sănătate, care va înlocui actuala platformă PIAS, urmează să fie complet operațională în august 2026, promite ministrul Sănătății. Odată cu noua platformă, „dispar tipizatele și hârtiile rătăcite”, iar biletele de trimitere, scrisorile medicale și concediile medicale „devin documente digitale, disponibile instant”, afirmă Alexandru Rogobete, într-un comunicat al Ministerului Sănătății.

De asemenea, dosarul electronic al pacientului și rețeta electronică „devin realități funcționale”, iar istoricul medical „va putea fi accesat oricând și oriunde – de pe web sau telefon”.

Noua platformă, din care primele module vor fi disponibile „la finalul acestui an”, potrivit ministrului Sănătății, va costa 100 de milioane de euro, finanțarea fiind asigurată din PNRR.

„Sănătatea oamenilor nu mai poate fi lăsată prizonieră birocrației și sistemelor vechi. Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate (PIAS) este cel mai important proiect de digitalizare din istoria sistemului sanitar românesc și are o valoare de 100 de milioane de euro, finanțare prin PNRR”, afirmă Alexandru Rogobete.

Peste 16 milioane de români „depind de PIAS”, potrivit datelor Ministerului Sănătății, iar mai mult de 70.000 de furnizori de servicii medicale sunt conectați zilnic la această platormă.

Acest sistem validează și raportează peste 700.000 de servicii, care sunt decontate ulterior de Casa de Asigurări de Sănătate. Dintre acestea, aproximativ 200.000 sunt rețete medicale compensate.

Creată în anul 2002, actuala platforma PIAS are probleme frecvente de funcționare: „Toate aceste procese vitale rulează încă pe echipamente instalate începând cu anul 2002 – învechite, fragile, pentru care nu se mai produc nici măcar piese de schimb. Este de neacceptat ca, în 2025, medicii și pacienții să piardă timp prețios în fața unor servere blocate”, spune Alexandru Rogobete.