Vladimir Medinski, consilier al lui Vladimir Putin și negociator șef, după discuțiile cu Ucraina de la Istanbul, 23 iulie 2025. Foto: Alexander Ryumin / Zuma Press / Profimedia

Delegația rusă va fi condusă de Vladimir Medinski, un consilier al lui Putin care a fost criticat de ucraineni după sesiunile de negocieri anterioare, potrivit Politico.

Într-un interviu acordat la final de ianuarie pentru HotNews, Mihailo Podoliak, consilierul președintelui Zelenski, spunea că atmosfera în timpul negocierilor este diferită de când Rusia l-a schimbat pe Medinski ca șef al delegației. „Delegația rusă condusă de Kostyukov (n.r. – cel prezent la negocierile de la Abu Dhabi) arată diferit față de delegațiile pe care Rusia le-a trimis anterior la întâlnirile cu ai noștri. Este pregătită să asculte, să formuleze argumente și să accepte argumente. Nu mai există acea aroganță specifică grupului Medinski, care vorbea despre distrugerea tuturor”, a declarat Podoliak.

Noua rundă de negocieri Rusia – Ucraina va avea loc pe 17-18 februarie, în Elveția la Geneva, a anunțat agența de stat rusă Interfax. Administrația prezidențială ucraineană a confirmat pentru Politico programul și locația și a precizat că a început pregătirile.

Medinski a condus delegația rusă de la negocierile de anul trecut din Istanbul, dar a fost schimbat pentru ultimele două runde directe Ucraina-Rusia-SUA care au avut loc în Emiratele Arabe Unite. În relatarea despre revenirea lui Medinski în fruntea delegației ruse, publicația ucraineană Kyiv Independent îl descrie drept „un pseudo-istoric” cu o poziție dură.

La precedentele negocieri, a avertizat că Rusia era pregătită să continue lupta pe termen nelimitat și a amenințat cu noi avansuri teritoriale în cazul în care Kievul ar refuza cererile Moscovei.

Delegația ucraineană l-a criticat pe oficialul rus pentru argumentele istorice lungi pe care le-a prezentat. Săptămâna trecută, Zelenski a calificat atitudinea lui Medinski drept „o prezentare istorică dintr-un manual pe care toată lumea l-a auzit de multe ori înainte”.

Doi oficiali europeni și un înalt oficial american au declarat pentru Politico la începutul acestei săptămâni că Washingtonul a clarificat Kievului că nu va finaliza garanțiile de securitate pentru a proteja Ucraina de viitoare agresiuni rusești până când nu se va ajunge la un acord global pentru încheierea războiului.

Runda precedentă de negocieri a avut loc la Abu Dhabi la începutul lunii februarie. Rusia și Ucraina au efectuat recent primul schimb de prizonieri din octombrie anul trecut.