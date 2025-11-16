„O nouă tragedie provocată de Kremlin”. Văduva primei victime de la Cernobîl, ucisă în atacul rușilor asupra Kievului

Nataliia Khodemchuk, văduva lui Valerii Khodemchuk, prima victimă a dezastrului de la Cernobîl din 1986, a murit la Kiev după ce a suferit răni grave în urma unui atac rusesc masiv în noaptea de vineri spre sâmbătă, relatează The Kyiv Independent.

Agenția de Stat pentru Gestionarea Zonei de Excludere a declarat că Khodemchuk, în vârstă de 73 de ani, a fost rănită grav când o dronă a lovit o clădire rezidențială din districtul Troieshchyna, iar apartamentul ei a ars complet.

Ea a fost dusă la Centrul de Arși de lângă stația de metrou Chernihivska, dar medicii nu au reușit să-i salveze viața.

Nataliia Khodemchuk, soția lui Valerii Khodemchuk, prima victimă a dezastrului nuclear de la Cernobîl din 1986. Sursă foto: Agenția de Stat a Ucrainei pentru Gestionarea Zonei de Excludere

Moartea lui Khodemchuk ridică la șapte numărul total al persoanelor ucise în atacul cu rachete și drone de vineri noapte asupra Kievului, cu cel puțin alte 36 de persoane rănite și pagube raportate în nouă cartiere ale capitalei.

Zelenski: „O nouă tragedie provocată din nou de Kremlin”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a comentat moartea lui Khodemchuk într-o postare pe X, a doua zi, numind-o „o nouă tragedie provocată încă o dată de Kremlin”.

„Ucrainenii care au supraviețuit accidentului de la Cernobîl și care au ajutat la reconstrucția țării după acel dezastru se confruntă din nou cu un pericol – teroarea unui stat agresor”, a spus Zelenski.

„Ucraina are nevoie de sprijin care să salveze vieți: mai multe sisteme de apărare aeriană, mai multe capacități de protecție și o mai mare determinare din partea partenerilor noștri. Numai astfel se poate opri teroarea rusă și se poate oferi familiilor ucrainene dreptul fundamental la siguranță în propriile case”.

Accidentul de la Cernobîl

Accidentul nuclear de la Cernobîl a avut loc pe 26 aprilie 1986, când Ucraina făcea parte din Uniunea Sovietică. Accidentul rămâne până în prezent cel mai devastator dezastru nuclear din istoria producției de energie nucleară în ceea ce privește victimele civile.

Valerii Khodemchuk a murit pe loc în explozia inițială și este comemorat ca prima victimă a dezastrului. Corpul său nu a fost găsit niciodată. Un monument dedicat lui Khodemchuk este construit în sarcofagul centralei nucleare de la Cernobîl.

Nataliia Khodemchuk a petrecut mulți ani păstrând memoria soțului său, vizitând regulat centrala nucleară de la Cernobîl, memorialul dedicat lui și mormântul său simbolic din cimitirul Mytyn. Cuplul a avut doi copii, iar femeia lasă în urmă nepoți.

Organizația Mondială a Sănătății estimează că aproximativ 4.000 de persoane au murit de la dezastrul de la Cernobîl din cauza simptomelor acute de radiații, a cancerului tiroidian sau a leucemiei induse de radiații.