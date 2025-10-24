O organizație caritabilă globală, cu filiala și în România, anunță că fondatorul său a comis abuzuri sexuale

SOS Satele Copiilor (SOS Children’s Villages), o organizație caritabilă activă în peste 130 de țări, între care și România, a anunțat joi că fondatorul său a comis abuzuri sexuale și fizice timp de zeci de ani înainte de moartea sa, în 1986, relatează Reuters.

Grupul austriac de ajutor umanitar, fondat în 1949 pentru a ajuta copiii rămași orfani în urma celui de-Al Doilea Război Mondial, a făcut anunțul în contextul acuzațiilor de maltratare din ultimii ani la mai multe dintre centrele sale din Austria. Organizația vrea o „repornire” în timp ce investighează acuzațiile actuale și istorice de abuz.

„În ultimele săptămâni, alte victime, inclusiv angajați, au ieșit la iveală în cadrul investigației” a declarat SOS Satele Copiilor într-un comunicat, adăugând că investighează fiecare raport și și-a „intensificat” cercetarea internă asupra cazurilor din trecut.

„În cadrul acestor investigații, au fost descoperite opt cazuri de protecție a victimelor documentate intern, în care este implicat fondatorul Hermann Gmeiner”, a precizat organizația. Abuzurile au fost comise în patru locații din Austria între anii 1950 și 1980, a mai spus asociația.

Opt victime au fost despăgubite

Toate cele opt victime, ale căror cazuri au fost soluționate între 2013 și 2023, au primit despăgubiri cuprinse între 5.000 și 25.000 de euro fiecare, iar faptele includ „violență sexuală și fizică”, a precizat grupul, contactat de Reuters

Organizația a mai anunțat că nu are cunoștință de niciun caz de abuz din partea lui Gmeiner în afara Austriei.

SOS Satele Copiilor spune, pe site-ul său, că a sprijinit aproape patru milioane de copii și tineri printr-o gamă largă de programe din întreaga lume.

Filiala organizației a ajuns în România în 1993 și are sediul la București.