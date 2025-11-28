BREAKING O organizație cu sediul la New York, care manageriază compania Pluralis din Olanda, specializată în investiții în presa independentă, a anunțat statul român că Pluralis intenționează să investească în compania românească care editează HotNews. Mesajul proprietarilor HotNews către angajați

Organizația cu sediul principal în SUA se numește Media Development Investment Fund (MDIF) și se autodefinește ca fiind „un investitor nepartizan în sprijinul mass-media independentă din întreaga lume”. Conform unui email trimis de acționarii HotNews către angajați, societatea olandeză Pluralis (care este un vehicul de investiție manageriat de MDIF) ar urma să aibă o cotă minoritară în publicația românească.

Dacă se va realiza, investiția va fi de „sub 2 milioane de euro”, potrivit unui alt comunicat, către public, al acționarilor români. Acționarii români nu au precizat cât din acțiunile companiei reprezintă această sumă și care este, prin urmare, evaluarea financiară a companiei.

Acționarii principali ai ZYX Publishing Group, grup de presă care editează HotNews, sunt omul de afaceri din industria producției video Dragoș Vîlcu, 53 de ani, și jurnalistul Răzvan Ionescu, 52 de ani.

Într-un email către angajați, cei doi acționari au precizat că nu este semnat contractul și se negociază, pe măsură ce se așteaptă acordul statului: „MDIF, o organizație care investește în presa independentă, cu sediul la New York, a notificat astăzi statul român, după discuții cu noi, că prin compania olandeză Pluralis intenționează să investească în ZYX Publishing Group”.

Dacă va exista acordul statului și se va ajunge la semnarea contractului, investiția va fi prima, după mulți ani, făcută în presa din România din partea unei organizații cu sediul în SUA sau având capital vestic.

Vineri, 28 noiembrie, la Secretariatul Comisiei pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe (CEISD), a Consiliului Concurenței, a fost depusă de către organizația americană MDIF, cu sediul în New York, o notificare preliminară care comunică intenția unei investiții directe, preconizată sub forma unei majorări de capital prin compania Pluralis B.V. din Olanda în ZYX Publishing Group din România.

„MDIF este o organizație non-profit înregistrată în New York, cu statut de organizație caritabilă publică 501(c)(3). Activitatea noastră se desfășoară în țări în care accesul la știri și informații fiabile este amenințat”, susține MDIF pe propriul site.

MDIF a făcut notificarea către CEISD, în numele Pluralis, pentru că CEISD este autoritatea care analizează, din perspectiva siguranței naționale, investițiile străine în economia românească.

MDIF este, practic, firma care administrează investiția care este avută în vedere.

O organizație „indezirabilă” în Rusia lui Putin. Unul dintre fondatori a fost George Soros

În ultimele trei decenii, MDIF a investit 327 de milioane de dolari în 157 de companii de presă din 50 de țări, potrivit propriei declarații.

În descrierea activității sale, MDIF spune: „Facem investițiile pentru binele comun. Pentru că informațiile relevante, precise și furnizate la timp sunt esențiale pentru societățile libere”.

Fondată în 1995, MDIF a primit o donație inițială de 500.000 de dolari de la George Soros. În 2016, MDIF a fost declarată organizație „indezirabilă” de către Procuratura Generală a Rusiei.

Cine e Pluralis, compania care vrea să investească în HotNews

MDIF manageriază mai multe companii care investesc în media. Potrivit emailului acționarilor HotNews către angajați, compania manageriată de MDIF și care intenționează să investească minoritar în ZYX se numește Pluralis B.V.

Pluralis este o companie din Olanda, specializată în investiții media, care susține că „facem investiții pentru asigurarea unei prese independente și dinamice în Europa”.

La Pluralis, parteneri sunt: fundația Regelui Baudouin al Belgiei (Belgia), compania de presă Mediahuis (Belgia), Soros Economic Development Fund (SUA), fundația ERSTE (Austria), trustul Tinius (Norvegia), fundația OAK (Elveția) și MDIF.

În Europa de Est, Pluralis a investit în publicații din Polonia, Slovacia și Croația.

Prima investiție occidentală în presa românească, după mai multă vreme

Dacă se va realiza, investiția din România va fi prima din presă, după mulți ani, a unei companii manageriate din SUA și cu capital occidental.

În general, tendința capitalului vestic în legătură cu media din România a fost inversă. Investițiile occidentale s-a retras, treptat, din presa autohtonă. În 2020, americanii de la AT&T au vândut grupul ProTV, cea mai mare organizație media din România, către trustul ceh PFF, al omului de afaceri Petr Kellner.

Cu doi ani înainte, în 2018, grupul francez Lagardère a vândut Europa FM către grupul Czech Media Invest, deținut de omul de afaceri ceh Daniel Křetínský, într-o operațiune care a vizat mass-media grupului francez din toată Europa de Est.

Plecarea capitalurilor occidentale din presa din Europa de Est e mai largă. La finalul lui octombrie 2025, compania elvețiană Ringier, care are titluri și în România, a vândut publicațiile sale din Ungaria către un om de afaceri apropiat de Viktor Orban.

Vîlcu și Ionescu: Vor veni cu sub 2 milioane de euro și vor fi minoritari

Dragoș Vîlcu și Răzvan Ionescu

Tot vineri, acționarii HotNews au informat publicul, printr-un anunț trimis mai multor agenții de presă din România.

În anunț se confirmă că MDIF a trimis în numele Pluralis o notificare preliminară către statul român și că discuțiile continuă, pe măsură ce se așteaptă și avizele legale.

Dragoș Vîlcu și Răzvan Ionescu precizează că „în cazul realizării, investiția (n.r. partea adusă de MDIF-Pluralis) va fi de sub 2 milioane de euro, iar banii vor rămâne ca mărire de capital, la dispoziția companiei de media, pentru dezvoltare”.

Profit de 450.000 de euro în 2024

„Cel mai important site al grupului care va primi potențiala investiție este HotNews, publicație care în ianuarie – octombrie 2025 și-a crescut cu 69% numărul de afișări față de aceeași perioadă a anului precedent”, au mai spus Vîlcu și Ionescu.

În mesajul către redacție al acționarilor, primul punct al anunțului a fost: „Libertatea editorială și robustețea companiei vor continua să fie cele mai importante valori ale grupului nostru”. Vîlcu și Ionescu au precizat că „societatea care editează HotNews a avut în fiecare dintre ultimii 3 ani încheiați o rată a profitului între 20 și 30%”.

În anul 2024, conform datelor publice de la Registrul Comerțului, profitul net al companiei Media Bit Software SRL care editează HotNews a fost de 450.000 de euro la o cifră de afaceri de 2,5 milioane de euro.

HotNews, în TOP 3 siteuri de știri din România și siteul mare de news pe care românii petrec cel mai mult timp

Fondat în 1999, sub numele RevistaPresei.ro, Hotnews.ro este un site de știri românesc, creat de jurnaliștii Ionel Mărgărit Timbolschi și Manuela Preoteasa.

În august 2022, HotNews a fost achiziționat de actualii acționari: Dragoș Vîlcu fondatorul companiei de producție video Multi Media Est și jurnalistul Răzvan Ionescu. HotNews a devenit parte a ZYX Publishing Group.

Deținut de cei doi, ZYX Publishing Group conține publicațiile HotNews, Golazo, StartupCafe, Totuldespremame, LoveDeco, SmartLiving și B365 și studioul CreaZYX. Recent, ZYX a anunțat închiderea siteului Panorama.

În emailul de vineri, prin care au anunțat angajații că tratează cu MDIF și Pluralis și că acestea au notificat statul român, Vîlcu și Ionescu au spus: „În 2025, conform datelor BRAT, cu o medie lunară de 5,5 milioane de utilizatori unici și 51 de milioane de afișări, HotNews este, ca afișări, în Top 3 în siteurile de știri generale. HotNews este publicația online de știri de top din România cu cea mai mare proporție a traficului direct și cel mai îndelungat timp petrecut de români pe site, ca medie lunară”.

Majoritatea și controlul companiei vor rămâne la acționarii români actuali, au mai spus Vîlcu și Ionescu.