O organizație îi cere demisia purtătorului de cuvânt al Poliției, după ce acesta a acuzat Recorder de „destabilizare a instituțiilor statului”

Alianța „A Patra Putere”, care reunește mai multe ONG-uri pentru drepturile jurnaliștilor și drepturile cetățenilor la informare corectă, susține că reacția purtătorului de cuvânt al Poliției Române, Georgian Drăgan, la documentarul Recorder despre poliție reprezintă „o formă de intimare” la adresa redacției Recorder. Organizația cere demiterea lui Drăgan.

„Alianța „A Patra Putere” condamnă public atacurile și amenințările purtătorului de cuvânt al Poliției Române, chestor Georgian Drăgan, la adresa redacției Recorder.

Într-o reacție oficială, vorbind în numele instituției pe care o reprezintă, acesta a acuzat jurnaliștii Recorder că, prin publicarea investigației „Poliție aservită”, se fac vinovați de „destabilizare a instituțiilor statului”, „afectarea siguranței cetățenilor” și depășirea „cadrului legal privind libera informare”, fără a indica, concret fapte, informații sau încălcări de lege care să susțină asemenea afirmații”, se arată într-o postare pe Facebook a Alianței „A Patra Putere”.

Aceasta consideră că afirmațiile chestorului Georgian Drăgan afectează grav libertatea de exprimare și libertatea presei.

„Asocierea unei investigații jurnalistice cu idea de „destabilizare” a unor instituții ale statului reprezintă o formă de intimidare la adresa activității redacției Recorder, în principal, și la adresa tuturor jurnaliștilor care investighează activitățile instituțiilor publice”, argumentează organizația.

Invocând lipsa de responsabilitate publică a purtătorului de cuvânt al unei instituții esențiale, Alianț cere demisia sau demiterea chestorului Georgian Drăgan.

Reacția Poliției Române după publicarea anchetei

În urma publicării de către Recorder a documentarului „Poliție aservită”, chestorul Georgian Drăgan a afirmat că jurnaliștii de la Recorder au lansat „acuzaţii nefondate, fără niciun fundament factual”.

„Acuzaţiile din acest material sunt bazate doar pe opiniile unor lideri de sindicat, care sunt prezentate, în mod maliţios, ca fiind date dovedite factual, ceea ce nu sunt! Vreau să fiu clar înţeles: nu avem o problemă cu faptul că se discută despre acest subiect, avem toată deschiderea pentru a comunica cu mass-media şi am făcut acest lucru, inclusiv cu jurnaliştii de la Recorder. Ce nu este în regulă este faptul că sunt prezentate date eronate, trunchiate, alterate sau scoase din context, precum şi opinii ale unor persoane, opinii care nu sunt susţinute de dovezi”, a declarat Georgian Drăgan, citat de News.ro.

Referindu-se la acuzaţia potrivit căreia împuternicirea pe funcţii de conducere este o practică în Poliţia Română, chestorul Georgian Drăgan a susţinut că „datele oficiale, oferite inclusiv jurnaliştilor de la Recorder, contrazic clar această teză”.

„Publicaţia Recorder a solicitat IGPR, precum şi unităţilor teritoriale de poliţie, date privind împuternicirile de la nivelul instituţiei noastre. Fac precizarea că atât IGPR, cât şi toate structurile teritoriale, au oferit date clare, certe şi indubitabile, cu privire la subiectul abordat. De asemenea, la data de 19 mai, Ministerul Afacerilor Interne, la solicitarea Recorder, adresată domnului ministru al Afacerilor Interne, a oferit un răspuns, cu rugămintea de a fi preluat integral. Acest lucru nu s-a întâmplat, ci din contră, în materialul publicat astăzi, au fost preluate doar informaţii trunchiate, care să ajute scopului urmărit prin publicarea acestui material, respectiv destabilizarea instituţiilor statului român”, a precizat reprezentantul IGPR.

Practica împuternicilor, mecanism de control politic

Recorder a publicat joi o investigație despre mecanismele administrative prin care Poliția Română este ținută sub control politic prin sistemul „împuternicirilor”. În documentar apar numele unor foști miniștri de Interne. Unul dintre ei recunoaște presiunile PSD și ale altor partide pentru numirea șefilor de inspectorate.

Datele obținute de Recorder de la inspectoratele județene scot la iveală o realitate alarmantă, scrie publicația: peste 600 de funcții de conducere din Poliția Română sunt ocupate în prezent prin împuternicire, ocolindu-se criteriile de competență. Adică, procedura clară pentru a ocupa aceste funcții, organizarea unor concursuri.

„Împuternicirile sunt un atentat la siguranța natională. Este o boală, pentru că nu mai vorbim de o chestiune acută, vorbim de o chestiune cronică”, spune în documentar Cosmin Andreică, președintele Sindicatului Polițiștilor Europeni „Europol”.

Fenomenul blochează de la vârf reforma instituției, în condițiile în care aproape o treime dintre inspectorii-șefi din țară și mai bine de jumătate dintre adjuncții lor conduc fără să fi susținut un concurs.