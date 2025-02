O organizație pentru drepturile omului reclamă la Inspecția Judiciară ridicarea din trafic a lui Călin Georgescu: „Procedură-spectacol”

„O acțiune «ca în filme» au derulat organele de forță ale țării, prin ridicarea din trafic a unui cetățean și conducerea sa la audieri, în condițiile în care acesta putea fi citat și chemat de bună voie la poliție”, transmite vineri, 28 februarie, Asociația pentru Apărarea Drepturilor Omului în România – Comitetul Helsinki (APADOR-CH) într-un comunicat.

ONG-ul anunță că a sesizat astăzi Inspecția Judiciară să cerceteze modul în care Parchetul l-a luat din trafic pe Călin Georgescu la audieri.

„Codul de procedură penală spune că mandatul de aducere se emite numai dacă persoana a fost citată în prealabil și nu s-a prezentat. Prin excepție de la această regulă, suspectul sau inculpatul poate fi adus cu mandat de aducere, chiar înainte de a fi fost chemat prin citație, numai dacă această măsură se impune în interesul rezolvării cauzei”, transmite organizația.

Asociația invocă și faptul că Georgescu era „în cârje” și avea domiciliul cunoscut.

„Din datele publice, însă, nu rezultă de ce un fost candidat la președinție, cu domiciliul cunoscut, care nu și-a manifestat anterior refuzul de a veni la audieri, fiind și în cârje, ar fi intenționat să se sustragă sau să fugă din țară, în momentul primirii unei citații. Mai mult, ridicarea de pe stradă a acestuia, cu o zi înainte de data la care se pot depune candidaturile pentru noile alegerei prezidențiale, a fost amplu reflectată de presă. Persoana ridicată de pe stradă a fost astfel prezentată public în postura unui infractor fugar, reținut de poliție în urma unor eforturi spectaculoase”, scrie ONG-ul pentru Apărarea Drepturilor Omului.

APADOR-CH, care subliniază în mesaj că nu susține ideile sau programul fostului candidat, spune că astfel de acțiuni, care pot fi interpretate ca „justiție televizată”, sunt periculoase pentru un stat de drept.

ONG-ul denunță utilizarea „procedurii-spectacol” pentru a transmite un mesaj de intimidare și de forță, care este departe de a respecta principiile unei justiții echitabile și transparente.

„Această «procedură-spectacol», care nu este prevăzută în nicio lege, a fost folosită și în trecut, la adresa altor persoane publice, și continuă să fie folosită ca un instrument de intimidare și de transmitere a unui mesaj de forță și impunitate. Explicația rezonabilă a acestui «show» ar fi că, prin emiterea mandatului de aducere, mai înainte de emiterea unei citații, s-a dorit o expunere mediatică în defavoarea suspectului/inculpatului, acesta urmând să fie prezentat ca un infractor fugar, cu «poliția pe urme», prins cu mari eforturi de organele de poliție, care au fost nevoite să-l urmărească și să-l depisteze în trafic, unde l-au reținut”, se mai arată în comunicatul organizației.

O înregistrare video cu momentul în care Călin Georgescu este ridicat din trafic și dus la parchet, filmată aparent de șoferul său, a fost distribuită pe rețelele de socializare de influencerul american Mario Nawfal.

În imagini se vede cum Călin Georgescu stă pe bancheta din spate. El e calm. În momentul în care polițistul în civil îi explică procedura, Georgescu sună o persoană, probabil avocatul. Îi spune că e oprit de poliție și că va fi condus la Parchetul General. Polițistul, calm la rândul său, îi spune unde va fi locul, „Piața Constituției”, pe care Georgescu îl spune avocatului, vorbind în telefonul pus pe speaker.

„Ești sigur că o faceți ca la carte?”, l-a întrebat Georgescu pe reprezentantul judiciar care i-a înmânat documentul aducerii la Pachet. Acesta îi răspunde că da, ”am fost la școală”. ”Uită-te în ochii mei, ai fost la școală?”, îl întreabă Georgescu. Polițistul confirmă. Georgescu semnează.

Îl roagă să meargă la toaletă și i se oferă varianta de a merge la Parchet. Georgescu insistă să folosească toaleta locului de unde venise „aici, aproape”. Polițistul acceptă și Georgescu iese din mașină, moment în care filmarea se întrerupe.

Nawfal a publicat la scurt timp după aceea și o înregistrare video cu momentul în care Georgescu este escortat de poliție înapoi la centrul de recuperare sportivă de unde plecase, pentru a folosi toaleta.

