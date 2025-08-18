O pădure urbană din București, cu fazani și vulpi, își așteaptă sfârșitul deoarece este păstrată pentru retrocedări. Este ceva greșit aici?

O postare de pe Facebook de zilele trecute mi-a atras atenția, mai ales că știam foarte bine subiectul. Un grup de cetățeni din București, reuniți într-o asociație care se cheamă „Inițiativa Prelungirea Ghencea”, s-a întâlnit cu ministrul Mediului Diana Buzoianu pentru a-i cere ajutorul astfel încât o pădure urbană de 71 de hectare să rămână spațiu verde, în loc să fie defrișată și înlocuită cu blocuri. Pentru a citi întreaga poveste a pădurii din Prelungirea Ghencea trebuie să vă abonați la newsletter-ul „Rațiunea, înapoi!”

Postarea celor de la Inițiativa „Prelungirea Ghencea” era însoțită de mai multe fotografii făcute de cetățeni, arătând vulpi, fazani, iepuri care trăiesc în zona numită „Sere Militari”, situată între străzile Prelungirea Ghencea, Bulevardul Timișoara și Valea Largă, în Sectorul 6 al Capitalei.

Fazan fotografiat de vecinii pădurii urbane. FOTO: Inițiativa Prelungirea Ghencea

Diana Buzoianu le-a promis cetățenilor că va aborda acest subiect cu Ministerul Agriculturii. Motivul este acela că cele 71 de hectare aparțin Agenției Domeniilor Statului (ADS) și sunt păstrate pentru a fi retrocedate în natură foștilor proprietari deposedați de regimul comunist. Practic, vorbim despre „ultima rezervă de teren retrocedabil din București”, după cum o numesc autoritățile.

Cu alte cuvinte, suprafața cunoscută acum sub denumirea de „Sere Militari” va fi împărțită în bucăți de urmașii celor pe care comuniștii i-au deposedat de terenurile lor din București, pe care între timp s-au construit blocuri, bulevarde, stații de metrou și așa mai departe.

Legea spune că doar dacă nu mai există terenuri disponibile, foștii proprietari pot fi compensați cu bani sau acțiuni la Fondul „Proprietatea”.

Am putea astfel presupune că, așa cum s-a întâmplat și în alte situații similare, cea mai mare parte din cele 71 de hectare va ajunge la dezvoltatorii imobiliari care vor construi acolo blocuri, parcări, magazine.

Există o singură excepție și anume și anume o suprafață de 2,7 hectare care, la inițiativa primarului Sectorului 6, Ciprian Ciucu, va fi expropriată de la cei puși deja în posesie și transformată într-un mic parc.

Cum ar putea, totuși, fi împăcați oamenii care conduc statul român cu distrugerea unei păduri, care s-a dezvoltat singură după ce la început anilor 2000 Serele Militari au fost abandonate, cu ideea că astfel vor fi reparate nedreptățile făcute de regimul comunist?

Nu cumva distrugerea unei păduri urbane ar fi o altă nedreptate, de data aceasta făcută celor care locuiesc în zonă?

Tot articolul poate fi citit în ediția de mâine a newsletter-ului „Rațiunea, înapoi!”.