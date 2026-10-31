O persoană a fost lovită de un tren internațional în Gara de Nord din București

Trenul internațional IRN 472, operat de CFR Călători, a lovit o persoană în stația București Nord, în momentul plecării de la linia 5, conform anunțului făcut de Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A.

Evenimentul a avut loc sâmbătă seară, în jurul orei 18:30, a precizat CFR.

„La fața locului sunt așteptate autoritățile competente, care urmează să efectueze verificările necesare pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs incidentul”, se arată în comunicatul companiei.

CFR a precizat că evenimentul nu a afectat circulația trenurilor.

„Circulația trenurilor pe celelalte linii din stația București Nord nu este afectată și se desfășoară în condiții normale. Vom reveni cu informații pe măsură ce vor fi disponibile detalii suplimentare”, a conchis CFR.

FOTO: Alexandra Barbu | Dreamstime.com