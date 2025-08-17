O pictură cu o poveste macabră

O scenă de gen de inspirație olandeză ascunde o poveste care va da fiori chiar și celor mai puțin sensibili. Două femei cosând într-o bucătărie (ușor neglijată). Un copil se joacă cu o pisică. O lumină blândă pătrunde de la fereastră.

Toate acestea sunt tipice scenelor de gen din Epoca de Aur olandeză pe care pictorul alsacian din secolul al XIX-lea Martin Drölling le evocă aici.

„Intérieur d’une cuisine” este o lucrare de-a dreptul senzațională: se spune că a fost pictată cu organele familiilor regale.

Citește mai mult pe Curatorial.ro