Platforma de curierat eAWB, fondată de Radu Meteș (ex-Sezamo, Elefant) și Daniel Neacșu (ex-eMAG, Elefant), își extinde serviciile internaționale și lansează livrările între România și peste 200 de țări și teritorii din afara UE, companiile și persoanele fizice având posibilitatea de a expedia colete către destinații ca SUA, Marea Britanie, Canada, China, Elveția, Republica Moldova, Turcia, Australia și multe altele, potrivit unui comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.

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