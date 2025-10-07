O politiciană din Germania a fost înjunghiată în fața casei sale și este în stare critică / Iris Stalzer tocmai fusese aleasă la primărie într-un oraș din vestul țării

Iris Stalzer, noua primăriță a orașului Herdecke din Renania de Nord-Westfalia, a fost înjunghiată cu un cuțit în fața casei sale. Potrivit primelor relatări, politiciana social-democrată a fost atacată de mai mulți bărbați, iar viața ei este în pericol, scriu Reuters și Die Welt.

O primăriță abia aleasă în funcție a fost grav rănită în vestul Germaniei, cu multiple plăgi înjunghiate, iar starea ei este critică, a declarat marți o sursă din domeniul securității pentru Reuters.

Ziarul Bild a relatat că Iris Stalzer, o social-democrată care urma să preia funcția după ce a fost aleasă primăriță a orașului Herdecke din regiunea Ruhr în urmă cu o săptămână, a fost găsită de fiul ei.

Potrivit programului de știri Tagesschau, incidentul a avut loc în jurul prânzului. Un purtător de cuvânt al poliției a confirmat o operațiune polițienească de amploare, fără a oferi detalii suplimentare.

Diw Welt scrie că Stalzer a fost atacată cu un cuțit în imediata apropiere a casei sale și s-a târât până în casă, grav rănită. Potrivit informațiilor furnizate de grupul media Funke, politiciana SPD ar fi suferit 13 răni prin înjunghiere.

Ea i-ar fi spus fiului ei că a fost atacată de mai mulți bărbați.

Politiciana SPD în vârstă de 57 de ani a fost aleasă primăriță a orașului cu 22.500 de locuitori din regiunea Ruhr cu puțin mai puțin de o săptămână și jumătate în urmă, cu 52,2% din voturi. Potrivit site-ului său web, avocata este căsătorită și are doi copii adolescenți.

Cancelarul Friedrich Merz a condamnat „fapta odioasă” pe X: „Ne temem pentru viața primarului ales Iris Stalzer și sperăm într-o recuperare completă. Gândurile mele sunt alături de familia și cei dragi ai ei”, a spus Merz.

„Am aflat acum câteva minute că noua primăriță aleasă, Iris Stalzer, a fost înjunghiată în Herdecke. Gândurile noastre sunt alături de ea și sperăm să supraviețuiască acestei crime teribile. Gândurile noastre sunt alături și de familia ei și le dorim numai bine. Nu putem comenta circumstanțele în acest moment, dar suntem profund îndurerați”, a spus și liderul grupului parlamentar SPD, Matthias Miersch.

Atacul vine după o campanie la nivel regional despre care politicienii din Renania de Nord-Westfalia, cel mai mare land german, au spus că s-a remarcat prin tonul violent.

Motivul atacului nu este clar, dar cazul readuce în memorie asasinarea din 2019 a președintelui conservator al administrației locale Walter Luebcke, un susținător al politicii privind refugiații a Angelei Merkel.

Luebcke a fost împușcat mortal de un activist de extremă dreapta în timp ce fuma o țigară noaptea târziu pe terasa casei sale.