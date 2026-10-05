O porțiune din autostrada Sibiu-Pitești s-a închis de azi. Pe unde sunt deviați șoferii / Decizia a generat scandal în Ministerul Transporturilor

Secțiunea din A1 Sibiu–Boița a fost închisă complet traficului pentru circa 11 săptămâni pentru lucrări la un pasaj. Decizia a provocat un scandal intern la minister – secretarul de stat Horațiu Cosma îl acuză pe directorul CNAIR, Cristian Pistol, de respingerea alternativelor, și anunță un ordin de ministru care i-ar limita puterile. În replică, șeful de la Drumuri spune că închiderea a fost agreată „unanim de specialiștii” CNAIR, Poliție și constructori și că oprirea circulației ține de siguranță.

Autostrada A1 Sibiu–Pitești s-a închis azi, 5 octombrie, pe o porțiune de 13 km între nodurile Șelimbăr și Boița. Va rămâne închisă până pe 19 decembrie 2026, pentru construcția unui pasaj suspendat printr-un cofraj metalic culisant la nodul rutier de la Boița, acolo unde A1 se descarcă în DN7 și se leagă de viitoarea A13.

Traficul este deviat pe DN7 (Boița–Tălmaciu–Veștem) și DN1 (Veștem–Cisnădie), adică exact ruta ocolită de autostradă din decembrie 2022, de când s-a deschis.

CNAIR, care administrează lucrarea (constructor pe Secțiunea 2 a Sibiu–Pitești este asocierea turcă Mapa-Cengiz), a motivat închiderea prin faptul că lucrările la pasaj „pun în pericol participanții la trafic” dacă circulația ar continua.

„Putea rămâne deschisă traficului”

Decizia a declanșat însă o criză publică în interiorul Ministerului Transporturilor. Secretarul de stat Horațiu Cosma l-a acuzat direct pe directorul general CNAIR, Cristian Pistol, că a respins toate variantele alternative – un ocol temporar al rampei de ieșire sau restricționarea doar a vehiculelor supradimensionate – deși, susține Cosma, atât constructorul turc Mapa-Cengiz, cât și poliția rutieră ar fi fost de acord să mențină circulația deschisă.

„O autostradă pe care românii au așteptat-o ani de zile și care putea rămâne deschisă traficului. Consecința? Mii de șoferi vor fi trimiși din nou în ambuteiajele de pe DN7, la Tălmaciu. După patru ani în care au putut circula pe autostradă rapid și sigur. Iar cetățenii din Tălmaciu s-au putut bucura după mulți ani de liniște, aer curat și o viață tihnită”, susține Cosma.

Sectiunea 1 Sibiu – Boita, parte din A1 Sibiu – Pitesti, Foto: Hotnews

Ministerul Transporturilor vrea un ordin prin care orice închidere de drum să fie justificată temeinic

Cosma a calificat public episodul drept „o poveste tristă despre nepăsare, indolență și abdicare de la misiunea publică” și a anunțat pregătirea unui ordin de ministru care ar obliga, pe viitor, ca orice închidere majoră de autostradă să treacă printr-o justificare temeinică și o analiză a alternativelor, aprobată la nivel de minister – o limitare explicită a puterii directorului CNAIR.

„Existau variante. Se putea amenaja o deviere provizorie a bretelei. Se putea restricționa temporar doar traficul greu care depășea gabaritul. Constructorul a venit cu variante. A fost dispus să găsească o soluție care să permită menținerea traficului, deși, evident, pentru el era mult mai comod să lucreze fără mașini pe sub podul aflat în lucru. Și Poliția Rutieră și-a dorit astfel de soluții. Chiar și unii din compania de drumuri. O singură personă a spus NU la orice soluție? Cristian Pistol”, a acuzat Cosma.

Șeful de la Drumuri explică închiderea autostrăzii: „Decizie agreată unanim”

În replică, directorul CNAIR Cristian Pistol respinge acuzația lui Cosma și susține că decizia de închidere a fost agreată unanim de specialiștii CNAIR, de Poliția Rutieră și de constructorul Mapa-Cengiz, nu impusă unilateral, și îl acuză pe secretarul de stat de manipulare, pentru că ar fi pus în gura Poliției și a constructorului poziții pe care aceștia nu le-au exprimat.

„În nodul Boița, cel care leagă A1 de A13 Sibiu–Făgăraș, se execută deschiderea peste DN7 cu un cofraj glisant, iar betonul se toarnă direct deasupra drumului. Cofrajul care este de fapt o piesă metalică masivă și utilajele de turnare nu permit circulația în siguranță nici măcar pentru autoturisme. „Restricționăm doar traficul greu” e o soluție bună pentru like-uri, nu pentru viețile oamenilor. O deviere provizorie ar fi însemnat exproprieri, avize și relocări de utilități, adică luni pierdute și bani publici aruncați pe o lucrare temporară”, a detaliat Pistol.

El spune că închiderea durează 11 săptămâni (5 octombrie – 19 decembrie), în afara sezonului de vârf, dar amânarea ei ar fi întârziat, spune Pistol, atât A1 Boița–Cornetu, cât și A13 Sibiu–Făgăraș.

Șeful de la Drumuri acuză direct ministerul că întârzie el însuși A13, prin autorizații de construire emise cu întârzieri și spune că a contestat deja ordinul de ministru pomenit de Cosma și aflat în consultare publică .

Pistol îi reproșează lui Cosma un stil de „campanie electorală” dus prin postări pe Facebook, nu prin acte administrative, și îi solicită să își asume în scris răspunderea pentru siguranța oamenilor, penalitățile contractuale și întârzierile, dacă vrea să decidă el închiderile.