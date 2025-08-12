O poveste de succes: de la 2 laboratoare Regina Maria la o rețea de 35 de laboratoare și peste 200 puncte de recoltare: „Suntem primul laborator care a obținut acreditarea pentru utilizarea inteligenței artificiale în validarea testelor”

Laboratorul Central din București Regina Maria este unul dintre cele 43 de laboratoare din lume acreditate JCI (Joint Commission International), o garanție a calității și siguranței pentru pacient/FOTO: Cristian Tomoială / Republica

Să construiești, pas cu pas, o rețea de laboratoare medicale care să acopere fiecare colț al țării, păstrând același standard de calitate, indiferent de locație nu este deloc ușor. Pentru Corina Olăreanu, directorul Diviziei de Laboratoare din cadrul Rețelei de Sănătate Regina Maria, este o misiune asumată, o viziune ambițioasă, dar și o mare satisfacție profesională. „Mă bucură enorm să știu că datorită muncii noastre milioane de pacienți beneficiază de un diagnostic corect și la timp”, ne-a mărturisit Corina Olăreanu.

Extinderea rețelei de laboratoare Regina Maria este o poveste de succes în sănătatea românească. Divizia de laboratoare este ultima care s-a alăturat rețelei Regina Maria.

„S-au deschis două laboratoare, undeva la finalul lui 2010, un laborator în București și un laborator în Brașov. Acela a fost punctul de plecare. Ne-am propus ca în fiecare județ al țării să existe cel puțin un punct de recoltare și să acoperim toate orașele cu peste 50.000 de locuitori. Acum am atins acest obiectiv”, a spus Corina Olăreanu.

De la câteva laboratoare, la o rețea națională

Astăzi, rețeaua Regina Maria înseamnă:

35 de laboratoare,

202 puncte de recoltare,

prezență în toate cele 41 de județe și în București,

recoltare integrată în spitale, policlinici și centre de imagistică din rețea.

Practic, laboratoarele Regina Maria pot deservi peste 30.000 de pacienți pe zi.

„Pacientul rețelei Regina Maria nu e legat de un oraș. Poate face o analiză azi în București, mâine la Cluj și poimâine la Timișoara. Tocmai de aceea, folosim aceleași tipuri de echipamente peste tot – diferențele sunt doar de capacitate, nu de tehnologie sau calitate”, a explicat Corina Olăreanu.

Astfel rețeaua Regina Maria a ajuns la peste 20,5 milioane de teste procesate într-un singur an, iar în unele zone ale rețelei au fost creșteri de volum de până la 30%.

Investițiile în tehnologie și standarde internaționale aduc acreditări

Toate laboratoarele rețelei sunt acreditate după standardul de laborator 15.189. Regina Maria a investit constant în echipamente de ultimă generație, precum cele produse de Roche Diagnostics, și a devenit centru de referință pentru acest furnizor – un etalon de acuratețe.

Mai mult, Laboratorul Central din București este unul dintre cele 43 de laboratoare din lume acreditate JCI (Joint Commission International).

„Acreditarea JCI este o garanție a calității și siguranței pentru pacient. Spre deosebire de alte standarde care permit acreditarea doar pe anumite teste, JCI presupune validarea tuturor testelor realizate în laborator – și implică controale externe stricte. Este o premieră în România”, a precizat directoarea Diviziei Laboratoare Regina Maria.

„Pe de o parte, această certificare impune niște standarde mult mai înalte, pe de altă parte, noi avem un departament de calitate în laboratoare și în fiecare dintre laboratoarele noastre există un responsabil cu asigurarea calității”, a detaliat Corina Olăreanu.

Laboratorul viitorului este în România, grație AI

Regina Maria este prima rețea de laboratoare din România care a introdus inteligența artificială (AI) în procesul de auto-validare a testelor. „Am început în 2021 în Laboratorul Central, iar acum extindem acest proces în toată rețeaua. AI-ul ne ajută să eliberăm mai rapid rezultatele și să lăsăm medicii de laborator să se ocupe de cazurile complexe.”

Pe lângă auto-validare, AI-ul este folosit în:

hematologie – clasifică celulele sangvine pe lamele,

anatomie patologică – preia și trimite imagini către specialiști,

citologia Babeș-Papanicolau – identifică zonele suspecte și le marchează pentru medic, reducând timpul de diagnostic.

„Suntem primul laborator din România care a obținut acreditarea pentru utilizarea inteligenței artificiale în validarea testelor. În 2021 am introdus auto-validarea în laboratorul central, acum suntem în proces de a introduce procedura în toate laboratoarele noastre, pentru că asta ne dă posibilitatea să ne încadrăm foarte bine în timpii de eliberare pe care i-am promis pacienților și medicilor de laborator”, a spus directoarea diviziei de laboratoare.

AI ajută medicii de laborator, pre-clasifică elementele sangvine, iar medicii nu mai pierd timpul uitându-se pe toată lama.

„Pe zona de teste Papanicolau avem un echipament care practic, dincolo de faptul că preia imaginile lamelor de la citologia lichide, dar ne și marchează zonele la care medicul trebuie să fie atent, ceea ce scurtează foarte mult timpul de eliberare a rezultatelor. Noi pentru testele Papanicolau avem un termen de eliberare de 72h. Nu este ușor să dai rezultate în 72h, dacă te ajută tehnologia, poți să faci mai ușor. În general, inteligența artificială scurtează acest timp”, a explicat Corina Olăreanu.

Dar impactul real al tehnologizării laboratoarelor medicale este de fapt pentru pacient și se traduce prin rapiditate și precizie. „În oncologie, timpul e esențial. O întârziere în rezultat poate însemna o întârziere în tratament. Noi vrem ca pacientul să beneficieze cât mai repede de ce are nevoie”, afirmă Corina Olăreanu.

Planuri de viitor: „Laboratorul va deveni un pilon esențial al medicinei de precizie”

Corina Olăreanu este directorul Diviziei de Laboratoare din cadrul Rețelei de Sănătate Regina Maria

Rețeaua Regina Maria nu se oprește aici. Doar în prima jumătate a anului 2025 au fost deschise 20 de noi puncte de recoltare, dintr-un obiectiv anual de 35 – un ritm accelerat al expansiunii.

„Am deschis recent primul laborator la Tulcea. Vom continua extinderea, mai ales cu puncte de recoltare, pentru a fi cât mai aproape de pacient – în proximitatea casei sau biroului,” a afirmat Corina Olăreanu, care nu se dă în lături să înfrunte o mare provocare: formarea echipelor. „Investițiile în aparatură se pot face. Cel mai greu este să construiești echipe. Noi ne pregătim proprii specialiști – juniorii învață de la colegii cu experiență. Sunt zone în țară unde e greu să găsești oameni, așa că formarea internă este esențială,” a povestit directoarea diviziei de laboratoare.

În prezent are o echipă dedicată, construită cu răbdare, care numără mai mult de 500 de specialiști în domeniul analizelor medicale de laborator.

„Inteligența artificială preia părți repetitive ale muncii, dar medicul de laborator rămâne vital. El interpretează, colaborează cu clinicienii, înțelege contextul fiecărui caz. AI-ul ne ajută să evităm erori și să lucrăm mai eficient, dar nu poate înlocui judecata umană”, a subliniat Corina Olăreanu.

„Viitorul va însemna integrare completă cu dosarul medical al pacientului, diagnostic predictiv, teste genetice și personalizate. Laboratorul va deveni un pilon esențial al medicinei de precizie”, anticipează Olăreanu, care are un mesaj pentru pacienți și medici:„Laboratoarele Regina Maria înseamnă încredere, excelență, inovație. Pentru pacienți, este garanția unui diagnostic corect și rapid, oriunde în țară. Pentru medici, înseamnă rezultate de calitate, în timp util – un ajutor real în actul medical.”

