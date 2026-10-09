„O premieră mondială”. UE ajunge la un acord cu China pentru a „modera” vânzările de maşini electrice hibride

China şi Uniunea Europeană au ajuns la o „înţelegere” în legătură cu vânzarea de vehicule hibride, după două zile de discuţii la Beijing în cadrul cărora Uniunea Europeană a încercat să-şi reducă deficitul comercial faţă de China.

Este o premieră mondială, a declarat reporterilor comisarul european pentru comerţ, Maros Sefcovic. Acordul „deschide perspectiva reducerii exporturilor Chinei (de autovehicule hibride) cu mai mult de jumătate”, a precizat comisarul.

„Este pentru prima dată când China a acceptat să-şi modereze exporturile fără a trece prin procedurile prealabile” de investigaţii comerciale, a subliniat Maros Sefcovic în cadrul unei conferinţe de presă ţinute la Beijing, relatează News.ro.

Sefcovic a mărturisit că acordul privind autovehiculele hibride a fost „foarte, foarte greu de realizat”.

Comisarul UE urmărea obţinerea unor „rezultate concrete” în urma vizitei sale în China, pe fondul îngrijorărilor crescânde ale Uniunii Europene cu privire la deficitul comercial care se ridică la peste 1 miliard de euro pe zi.

„Acesta este rezultatul unei munci foarte intense. Şi reflectă, de asemenea, înţelegerea situaţiei de către ambele părţi. Industria auto europeană se află sub o presiune foarte mare. Prin urmare, acest pas a fost absolut crucial. Dar cred că ceea ce am convenit este echitabil; lucrăm în deplină conformitate cu metodologia OMC (Organizația Mondială a Comerțului)”, a declarat el reporterilor.

China şi Uniunea Europeană au ajuns la o „înţelegere” privind comerţul cu vehicule hibride, a confirmat, la rândul său, Ministerul Comerţului din China. Înţelegerea privind comerţul cu vehicule hibride, în conformitate cu normele OMC, a fost obţinută în urma unor negocieri intense, a precizat ministerul chinez, dar fără a oferi detalii.

Oficialii UE sunt îngrijoraţi de creşterea bruscă a importurilor de autovehicule din China. Importurile de vehicule hibride reîncărcabile (PHEV) în UE au crescut cu 86% în perioada ianuarie-septembrie, însoţite de o scădere a preţurilor cu 20%. Peste jumătate dintre aceste vehicule provin acum din China, în timp ce în 2025 ponderea Chinei în importurile de PHEV era de 30% în termeni valorici.

Discuţiile dintre ministrul chinez al comerţului Wang Wentao şi comisarl european Maros Sefcovic, care au avut loc joi şi vineri la Beijing, au fost „pragmatice şi productive”, a declarat ministerul chinez.

China şi UE au convenit, de asemenea, să continue discuţiile privind angajamentele de preţ şi procedurile de revizuire legate de ancheta anti-subvenţie a UE privind vehiculele electrice chinezești, potrivit ministerului.

Disputa dintre China şi UE privind exporturile chinezeşti de vehicule electrice la preţuri reduse, care datează din 2024, a afectat relaţiile bilaterale şi s-a extins de atunci pentru a include sectoare precum coniacul, carnea de porc şi produsele lactate, precum şi pământurile rare şi mineralele critice.

China are nevoie de cumpărători străini pentru a absorbi avalanşa de mărfuri ieftine, subvenţionate de stat, pe care propriii consumatori nu o pot absorbi, iar UE se află în dilemă între a accepta aceste importuri pentru a uşura costurile de trai şi a le împiedica intrarea pentru a-şi reconstrui propriile fabrici.

O a treia reuniune periodică a mecanismului lor de consultare va avea loc în martie 2027, iar cele două părţi au convenit să menţină comunicarea, inclusiv printr-o videoconferinţă la nivel ministerial în ianuarie, a precizat Beijingul.