O primă reacție din partea Rusiei după ce Polonia a doborît dronele care i-au încălcat spațiul aerian

Serviciile de urgență la locul unui atac cu drone în Wyryki, estul Poloniei, 10 septembrie 2025. Credit line: Wojtek Jargilo / PAP / Profimedia

Un diplomat rus a declarat miercuri că Polonia nu a prezentat dovezi că dronele doborâte în Polonia erau de origine rusă, a raportat agenția de știri rusă RIA, citată de Reuters.

„Considerăm acuzațiile nefondate. Nu a fost prezentată nicio dovadă că aceste drone sunt de origine rusă”, a declarat Andrey Ordash, însărcinatul cu afaceri al Rusiei în Polonia, citat de RIA.

Reacția oficialului rus vine după ce Polonia a mobilizat, miercuri, propriile forțe aeriene și cele ale NATO pentru a doborî drone, după un atac aerian al Rusiei asupra vestului Ucrainei.

Armata poloneză a declarat că intrarea dronelor în spațiul aerian al țării în timpul atacului rusesc a fost un „act de agresiune” care a amenințat siguranța publicului și care a necesitat doborârea obiectelor.

„Noaptea trecută, spațiul aerian polonez a fost încălcat de un număr mare de drone rusești. Dronele care reprezentau o amenințare directă au fost doborâte”, a afirmat și prim-ministrul Donald Tusk. Ulterior, el a anunțat că Polonia va invoca articolul 4 din Tratatul NATO, solicitând o consultare formală în cadrul alianței.

Liderii mondiali au condamndat acțiunile Rusiei, în timp ce Moscova nu a avut, până la ora publicării acestei știri, nicio reacție la cele întâmplate în Polonia, exceptând reacția lui Andrey Ordash.

Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a afirmat că ce a făcut Rusia reprezintă o „încălcare nesăbuită și fără precedent” a spațiului aerian polonez. Și președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat că este „pur și simplu inacceptabil” și a condamnat situația în „cei mai duri termeni posibili”.

Șeful diplomației lituaniene Kestutis Budrys a acuzat Rusia că își extinde „în mod deliberat” agresivitatea, iar Antonio Costa, președintele Consiliului European, a declarat că incidentul a fost o reamintire a faptului că „siguranța unuia este siguranța tuturor”. De asemenea, senatorul american Dick Durbin a avertizat că „incursiunile nu pot fi ignorate”.