O primăriță din Belgia lipsește de la muncă din februarie și tocmai a anunțat că se întoarce la anul: „Obiectivul meu rămâne neschimbat: să servesc cu umanitate”

Primărița din municipalitatea Molenbeek-Saint-Jean, una dintre cele 19 municipalități ale Bruxelles-ului, Catherine Moureaux a anunțat luni dimineață că își prelungește concediul medical, revenirea fiind prevăzută pentru începutul anului 2026, scrie publicația Brussels Time.

Moureaux se află în concediu medical de la începutul lunii februarie, în urma unui caz grav de epuizare profesională.

„Conform recomandărilor medicale, recuperarea mea va continua până în ianuarie, revenirea fiind prevăzută pentru începutul anului 2026”, a declarat ea într-un comunicat trimis agenției Belga. „Drumul spre recuperare este uneori mai lung decât ne-am dori, dar este esențial să revin cu claritatea, forța și disponibilitatea necesare pentru o funcție precum cea de primar al orașului Molenbeek.”

Ea a descris această decizie ca fiind una „responsabilă și transparentă”, adăugând că „o revenire prematură ar fi putut fi dăunătoare atât pentru sănătatea mea, cât și pentru calitatea muncii colective desfășurate în serviciul locuitorilor din Molenbeek”.

„Adevărul și respectul pentru timpul necesar vindecării fac parte din transparența pe care doresc să o împărtășesc cetățenilor”, a adăugat ea.

Viceprimarul Amet Gjanaj va continua să îndeplinească funcția de primar în timpul absenței sale.

„Obiectivul meu rămâne neschimbat: să servesc cu umanitate și să reiau, la întoarcerea mea, munca întreprinsă pentru o comunitate unită, echitabilă și mândră de diversitatea sa”, a concluzionat Moureaux, mulțumind celor care și-au exprimat sprijinul în ultimele luni.