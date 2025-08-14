O putere nucleară se dotează cu o unitate de rachete „capabilă să lovească inamicul din toate direcțiile”, după conflictul-fulger de acum câteva luni

Avion PAC JF-17 Thunder, operat de Escadrila 8 „Haiders” a Forțelor Aeriene Pakistaneze, sosind la RAF Fairford în Gloucestershire, Anglia, pentru a participa la RIAT25, pe 16 iulie 2025. FOTO: Marco McGinty / Alamy / Profimedia

Pakistanul va crea o nouă forță militară pentru supravegherea capacităților de luptă cu rachete într-un conflict convențional, o mișcare aparent menită să contrabalanseze dotările militare ale vecinei și rivalei sale, India, scrie joi Reuters.

Prim-ministrul Shehbaz Sharif a anunțat miercuri seară, în cadrul unei ceremonii organizate la Islamabad pentru a comemora conflictul cu India din luna mai, cel mai grav din ultimele decenii, crearea Forței de Rachete a Armatei.

Ceremonia a avut loc cu o zi înainte de cea de-a 78-a aniversare a independenței Pakistanului.

Această „unitate de rachete” va fi „echipată cu tehnologie modernă”, a declarat Sharif într-un comunicat emis de biroul său de presă.

„Această forță, capabilă să lovească inamicul din toate direcțiile, se va dovedi a fi o altă piatră de hotar în ceea ce privește consolidarea capacității noastre de război convențional”, a declarat el, într-o reluare a discursului său, difuzată joi de canalele locale de știri.

El nu a dat detalii suplimentare.

Un înalt oficial din domeniul securității a declarat însă că unitatea de rachete va avea propriul comandament în cadrul armatei, care se va ocupa de gestionarea și desfășurarea rachetelor în cazul unui război convențional.

„Este evident că vizează India”, a spus el.

Răspunzând la o întrebare despre această forță, un purtător de cuvânt al ministerului indian de externe a declarat: „Este un mod de operare binecunoscut al conducerii pakistaneze să stârnească retorica anti-indiană pentru a-și ascunde propriile eșecuri.”

Cele două națiuni dotate cu arme nucleare și-au îmbunătățit în mod constant capacitățile militare, alimentând o rivalitate de lungă durată, de la obținerea independenței lor față de dominația britanică în 1947.

Tensiunile dintre cele două țări au escaladat în aprilie, după uciderea a 26 de civili în Kașmirul indian, un atac pe care New Delhi l-a atribuit Islamabadului. Pakistanul a negat implicarea sa.

Ulterior, conflictul armat a izbucnit între 6 și 10 mai. Pakistanul și India s-au atacat reciproc cu rachete, drone, tiruri de artilerie și avioane de luptă.

Peste 70 de persoane, în marea lor majoritate civili, au fost ucise în această confruntare care s-a încheiat printr-un armistițiu anunțat, spre surpriza generală, de Washington, notează AFP.

Pakistanul dispune deja de rachete sofisticate, pe care le-a desfășurat în timpul recentului conflict cu India alături de avioane de luptă chineze J-10C Vigorous Dragon și sino-pakistaneze JF-17 Thunder, de asemenea echipate cu rachete aer-aer.

Islamabadul a anunțat în iunie că discută despre achiziția a 40 de avioane de vânătoare chineze și de rachete balistice, după ce reușise să doboare mai multe avioane indiene, dintre care cel puțin unul Rafale, potrivit mai multor surse militare citate de AFP.

Cele două țări vecine au purtat două dintre cele trei războaie de după independența din 1947 din cauza Kașmirului, pe care ambele îl controlează parțial, dar pe care îl revendică în întregime.