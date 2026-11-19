Un atac cu rachetă al rebelilor houthi a avariat joi un zgârie-nori din Riad, în care se află sediul Biroului Public de Investiții al Arabiei Saudite (PIF), fondul suveran de investiții al regatului saudit, au declarat pentru Reuters trei persoane familiarizate cu situația.

Atacul asupra Districtului Financiar Regele Abdullah (KAFD), unde se află Turnul PIF, cea mai înaltă clădire din Riad, este al doilea de acest fel din această lună. Un atac lansat pe 8 noiembrie de rebelii houthi din Yemen, susținuți de Iran, a avariat clădirea gigantului petrolier saudit Aramco.

Un martor ocular a declarat joi pentru Reuters, după noul atac, că toate intrările în districtul financiar au fost închise, iar oamenii erau evacuați. La fața locului erau prezente ambulanțe și autospeciale de pompieri, a relatat un martor Reuters.

PIF a transmis că va reveni cu un răspuns la solicitarea Reuters de a oferi un comentariu.

Ce a declarat Arabia Saudită după noul atac asupra Riadului

Coaliția condusă de Arabia Saudită, care luptă împotriva puternicei miliții houthi din Yemen, anunțase anterior că a interceptat o rachetă lansată de rebelii houthi în direcția Riadului. Potrivit unei evaluări preliminare, resturi ale rachetei au căzut la sol și au fost raportate pagube materiale, însă coaliția a precizat că amploarea acestora era încă în curs de evaluare.

Intensificarea confruntărilor dintre rebelii houthi și Arabia Saudită, cel mai mare exportator de țiței din lume, a deschis un nou front în cadrul războiului mai amplu purtat de SUA și Israel împotriva Iranului. În ultimele zile s-a înregistrat o intensificare a ostilităților, în pofida eforturilor diplomatice de a pune capăt conflictului, care durează de nouă luni.

Rebelii houthi nu au revendicat încă noul atac asupra Riadului.

Agenția de presă Saba, controlată de rebelii houthi, a transmis că aviația militară saudită a efectuat joi devreme atacuri aeriene asupra capitalei yemenite Sanaa, aflată sub controlul rebelilor, fără a oferi informații suplimentare.