O rafinărie Lukoil și-a oprit activitatea după loviturile ucrainene. Este al doilea atac de la începutul anului

Rafinăria deținută de Lukoil la Volgograd, în sudul Rusiei, a suspendat procesarea petrolului din 29 mai, când a fost atacată de drone ucrainene, ceea ce a provocat un incendiu și mai multe avarii, au declarat două surse din industrie, citate de Reuters.

În condițiile în care discuțiile pentru un acord de pace au intrat în impas, Ucraina continuă să bombardeze infrastructura energetică a Rusiei.

Guvernatorul local a anunțat săptămâna trecută că cel puțin o persoană a fost ucisă și două rănite într-un atac cu drone în regiunea Volgograd.

Sursele citate au precizat că a fost oprită unitatea de distilare a țițeiului CDU-1, care reprezintă 40% din capacitatea rafinării, fiind oprite și unitățile CDU-5 și CDU-6. Lukoil nu a răspuns unei solicitări de comentarii.

Rafinăria Lukoil de la Volgograd a mai fost atacată cu drone la mijlocul lunii februarie, atac care a dus și atunci la întreruperea activității.

În 2024, rafinăria de la Volgograd a procesat 13.500.000 de tone de petrol, ceea ce reprezintă 5% din volumul procesat în rafinăriile rusești.

Rafinăria a produs 6.000.000 de tone de motorină, 1.900.000 tone de benzină și 700.000 de tone de păcură.

Atacuri sistematice ale ucrainenilor

Atacul de la Volgograd a precedat o serie de lovituri ucrainene care au avut loc în timpul nopții de sâmbătă spre duminică.

În Saratov, o regiune situată pe malul râului Volga, care găzduiește mai multe rafinării de petrol și care a fost ținta unor atacuri regulate din partea Ucrainei în ultimii ani, guvernatorul Roman Busarghin a declarat pe Telegram că „infrastructura civilă” a fost avariată.

În regiunea Kirov, situată la nord-est de Moscova și la aproximativ 1.300 km de teritoriul controlat de Ucraina, guvernatorul Alexander Sokolov a declarat că dronele au lovit o instalație din districtul Urjumski.

Guvernatorii din regiunile Rostov, Voronej și Belgorod, toate situate la granița cu Ucraina, au raportat, de asemenea, atacuri, trei civili fiind răniți în Belgorod.

În peninsula Crimeea, anexată ilegal de Rusia în 2014, guvernatorul susținut de Moscova, Serghei Aksionov, a declarat că autoritățile introduc restricții privind vânzarea de benzină.

El nu a precizat motivul, dar Ucraina atacă de luni de zile infrastructura de combustibil din sud-vestul Rusiei, în apropierea Crimeei.