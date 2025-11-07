Apel rar: republicani și democrați din Congresul SUA cer Pentagonului să nu retragă militarii din România și lansează un avertisment dur

O coaliție formată de republicani și democrați din Congresul SUA anunță printr-o scrisoare către Pentagon că se opune planului de a redimensiona trupele din România, avertizând că această mișcare ar putea transmite un mesaj de retragere Moscovei, în contextul în care războiul Rusiei în Ucraina continuă, scrie Kyiv Post.

În Congresul SUA se coagulează un bloc de legiuitori din ambele partide care se opun deciziei administrației Trump de a retrage parțial trupele din România.

Reacția negativă a fost formalizată într-o scrisoare adresată secretarului apărării Pete Hegseth, emisă joi și coordonată de democratul Bill Keating, membru al Subcomisiei pentru Afaceri Externe a Camerei Reprezentanților, republicanul Brian Fitzpatrick, copreședinte al Caucusului Ucrainei, precum și de democratul Tom Suozzi și republicanul Michael Turner, copreședinți ai Caucusului României.

Alți șaisprezece congresmeni din ambele partide au semnat scrisoarea, subliniind profunda neliniște din ambele tabere cu privire la decizia administrației de a reduce prezența militară americană pe flancul estic al NATO.

SCOOP!! Bipartisan Group of 20 Congress Member Urges Pentagon to Reverse Romania Troop Withdrawal



Leading Democrats and Republicans warn Hegseth that removing 700 troops from NATO’s eastern flank 'undermines' hope for Ukrainian peace 'on Ukraine’s terms'. 👇🏻 pic.twitter.com/vVVorsgXB0 — Alex Raufoglu (@ralakbar) November 6, 2025

Scrisoarea menționează în mod explicit principala preocupare.

„Vă scriem pentru a ne exprima îngrijorarea serioasă cu privire la anunțul că Departamentul Apărării va retrage 700 de militari americani din România, de pe flancul estic al NATO”, spune textul.

„Această măsură subminează angajamentele americane”

Grupul de congresmeni a avertizat că retragerea, care survine în contextul în care Ucraina continuă să lupte împotriva forțelor ruse, riscă să submineze credibilitatea SUA în Europa și să slăbească puterea de descurajare a NATO.

„În contextul în care războiul din Ucraina continuă să facă ravagii, această măsură subminează angajamentele americane față de Europa și alianța transatlantică în ansamblu”, au scris ei, adăugând că aceasta contrazice și obiectivul declarat al președintelui american Donald Trump de a asigura o pace durabilă în Ucraina.

Scrisoarea menționează o serie de provocări recente ale Rusiei – inclusiv incursiuni cu drone în Polonia, încălcări ale spațiului aerian al Estoniei și României și tactici de război hibrid îndreptate împotriva membrilor NATO – ca dovadă că amenințarea din partea Moscovei rămâne „persistentă și acută”.

Ei subliniază, de asemenea, rolul României ca partener cheie, prin găzduirea găzduirea unei baze de apărare antirachetă Aegis Ashore a SUA și rolul de centru logistic pentru operațiunile legate de Ucraina de-a lungul Mării Negre.

„Bucureștiul a demonstrat o hotărâre fermă în sprijinul apărării colective a NATO”, au scris ei.

Republicani împotriva administrației Trump

Critica la adresa deciziei administrației este una mai puțin obișnuită în rândul republicanilor, unde disensiunile publice împotriva Casei Albe au fost rare în timpul celui de-al doilea mandat al lui Trump.

Participarea lui Michael Turner – alături de Brian Fitzpatrick – semnalează un disconfort tot mai mare în rândul republicanilor preocupați de securitatea națională față de poziția militară „America First” a Casei Albe, scrie Kyiv Post.

Administrația insistă că reducerea face parte dintr-un „proces deliberat de asigurare a unei poziții echilibrate a forțelor militare americane”, indicând contribuții sporite la apărarea europeană și capacități îmbunătățite din partea aliaților precum România.

Dar congresmenii susțin că retragerea joacă direct în favoarea Kremlinului.

„Această decizie oferă Moscovei un argument în plus, sugerând că Statele Unite se retrag din Europa tocmai în momentul în care Ucraina și aliații săi se confruntă cu o presiune tot mai mare”, avertizează scrisoarea.

Decizia Pentagonului s-ar putea lovi în curând de o opoziție și mai dură, în condițiile în care unii congresmeni pregătesc o lege pentru a bloca retragerea trupelor – o acțiune care ar pune Congresul în conflict direct cu Pentagonul și Casa Albă.

Scrisoarea se încheie cu o cerere fermă.

„Solicităm insistent reconsiderarea acestei decizii și o explicație adresată Congresului și comisiilor relevante cu privire la modul în care Pentagonul intenționează să consolideze relația transatlantică și să își continue angajamentele față de alianța NATO”, spune scrisoarea.

Nu este primul mesaj din Congres

Alți congresmeni și-au exprimat deja opoziția față de retragerea parțială a SUA.

Șefii comisiilor de apărare din Senatul american, Roger Wicker, și din Camera Reprezentanților, Mike Rogers, ambii republicani, au semnat în octombrie o declarație comună în care își exprimă îngrijorarea față de anunțul Pentagonului privind retragerea din România a brigăzii rotaționale, retragere despre care spun că este necoordonată și în contradicție cu strategia președintelui Trump.

„Ne opunem ferm deciziei de a nu menține brigada rotațională americană în România și procesului de revizuire a posturii de forțe care ar putea duce și la alte retrageri ale forțelor americane din Europa de Est”, susțin cei doi membri ai Congresului SUA.

Șefii comisiilor de apărare amintesc că au avertizat încă din 19 martie că nu vor accepta schimbări semnificative a efectivelor americane în străinătate fără o consultare cu Statul Major Inter-Arme și fără colaborarea Congresului

„Președintele are dreptate că postura de forță a SUA în Europa trebuie adaptată pe măsură ce NATO își asumă sarcini suplimentare și modul în care au loc războaiele se schimbă. Însă această adaptare trebuie coordonată pe scară largă, atât în interiorul guvernului american, cât și cu NATO”, susțin Wicker și Rogers.