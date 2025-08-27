„O recunoaștere a vinovăției”. Reacția Ucrainei după pasul făcut de Rusia pentru retragerea din tratatul anti-tortură

Kievul a criticat Rusia, miercuri, pentru planul de a se retrage din tratatul Consiliului Europei privind prevenirea torturii, afirmând că propunerea făcută în acest sens este o recunoaștere tacită a vinovăției pe care o poartă Moscova, transmite Reuters.

Oficialii ucraineni au acuzat Rusia că a comis crime de război și a torturat civili și prizonieri în contextul invaziei pe scară largă pe care a lansat-o Moscova în februarie 2022. Partea rusă neagă acuzațiile.

Potrivit unui website guvernamental rus, guvernul de la Moscova a anunțat luni planuri de a se retrage din Convenția pentru prevenirea torturii și a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante, pe care Moscova o semnase în 1996.

„Acest pas este efectiv o recunoaștere a vinovăției – a torturii sistematice și o încercare de sustragere de la responsabilitatea pentru încălcări grave ale drepturilor omului”, a declarat Ministerul de Externe al Ucrainei într-un comunicat.

Propunerea Moscovei are nevoie de aprobarea președintelui Vladimir Putin și trebuie să treacă de votul parlamentului pentru a intra în vigoare, potrivit anunțului de pe site.

În martie, o comisie din Organizația Națiunilor Unite (ONU) a declarat că utilizarea „pe scară largă și sistematică” de către Rusia a disparițiilor forțate și a torturii în războiul din Ucraina constituie crime împotriva umanității.

Țările de Jos și alte 40 de state membre ale Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) au solicitat o anchetă independentă cu privire acuzațiile de tortură și maltratare a prizonierilor de război ucraineni de către forțele ruse.

În plus, în această lună, ONU a avertizat Rusia că armata sa riscă să fie declarată entitate suspectată de comiterea de violențe sexuale în conflict, în lumina unor probe credibile în acest sens, potrivit AFP. Pe acea listă mai sunt, printre altele, armata din Myanmar, armata sudaneză și gruparea militantă palestiniană Hamas.