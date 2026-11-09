O rețea de magazine prezentă în multe mall-uri din România tocmai a fost cumpărată

Compania Behn, deținuă de omul de afaceri David Konckier, a cumpărat lanțul de parfumerii Marionnaud, prezent cu sute de magazine în opt țări, printre care și România, scrie site-ul Economica.

„David Konckier își propune să sporească veniturile Grupului Marionnaud, păstrându-i în același timp identitatea și brandul. Un element-cheie al acestei strategii va fi dezvoltarea de sinergii între diferitele entități gestionate de David Konckier, în special cu divizia de retail a Groupe Bogart”, anunță antreprenorul.

Grupul Marionnaud are venituri de aproximativ 650 de milioane de euro, circa 4.200 de angajați și operează în 687 de magazine în opt țări. Anterior, aceasta era deținută de un grup chinezesc.