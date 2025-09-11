O rețea digitală de publicitate care se mișcă odată cu publicul tău

Amplasată strategic în locații cu trafic intens și vizibilitate maximă, reteaua Blitz TV livrează conținut direct către publicul țintă, fie că se află în drum spre serviciu, la sala de fitness, către birou sau într-o clinică medicală.

Liderul rețelelor de digital signage din România continuă să revoluționeze modul în care brandurile se conectează cu publicul aflat în mișcare. Cu o experiență de peste 25 ani pe piața locală de advertising și o acoperire națională în stații de metrou, clinici medicale, huburi de afaceri și cluburi de fitness, Blitz TV livrează soluții dinamice și eficiente pentru mediul urban.

Septembrie 2025, compania lansează două noi canale inovatoare: Rețeaua Charger Stations (în parteneriat cu Mr.Charge – www.mrcharge.eu) și Rețeaua CFR.

Rețeaua Charger Stations aduce publicitatea digitală în spații unde consumatorii petrec mai mult timp: cafenele, restaurante, spații de retail, birouri și locații HoReCa.

32 locații din București în care companiile pot rula spoturi video format 9 x 16 pe display-ul de 21 inch incorporat în stațiile de încărcare Mr.Charge.

Blitz TV CFR este o rețea premium de video wall-uri cu suprafața de 3.5 mp amplasate în gările cu cel mai mare trafic din țară, ce asigură continut atractiv zilnic în intervalul 6-22. Momentan, orașele acoperite sunt Alba Iulia, Brașov, Buzău, Craiova, Constanta, Galați, Iași plus Sibiu urmând ca în viitorul apropiat să fie acoperite orașele Ploiești și Suceava.

Acest canal media oferă brandurilor vizibilitate memorabilă în huburile de transport, acolo unde atenția publicului este la un nivel ridicat.

Prin lansarea Charger Stations și CFR, Blitz Television își consolidează poziția de inovator al publicității digital signage în spațiul urban. Cele două canale extind atât acoperirea fizică, cât și relevanța contextuală, oferind brandurilor instrumente eficiente pentru a-și atinge publicul în momente cheie.

Având o experiență bogată în gestionarea rețelelor digitale, Blitz Television a dezvoltat parteneriatul cu principalii operatorii privați de servicii medicale din România, pe lângă cel cu Regina Maria, adăugând 2 rețele noi cu acoperire națională în portofoliu: Affidea – Affidea (www.affidea.com) cel mai mare furnizor european de servicii medicale de diagnostic imagistic, ambulatoriu și tratament al cancerului și Medima – o rețea națională de clinici de excelență în imagistică medicală, ce redefinește standardele serviciilor de diagnostic prin furnizarea investigațiilor de înaltă performanță, inclusiv RMN (rezonanță magnetică nucleară), CT (tomografie computerizată) și PET-CT (tomografie computerizată cu emisie de pozitroni).

Cu o expertiză bogată în proiecte digitale personalizate, Blitz Television oferă servicii de tip end-to-end, transformând campaniile în experiențe eficiente și ușor de gestionat, fijnd un partener de încredere pentru solutii digitale ce necesită precizie, flexibilitate și impact.

Articol susținut de Blitz TV