O rețea secretă finanțată de Rusia și care are legături cu o organizație apropiată a oligarhului Ilan Șor urmărește să perturbe alegerile din Moldova / „Ascultă, poți să aduci bani de la Moscova…”

Rețeaua promitea să plătească persoanele care postează propagandă pro-rusă și știri false cu scopul de submina partidul pro-UE aflat la putere în Republica Moldova, PAS – al Maiei Sandu, înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Banii proveneau de la Moscova, arată o investigație a BBC.

O rețea secretă finanțată de Rusia încearcă să perturbe viitoarele alegeri democratice dintr-un stat est-european, scrie BBC, care a publicat, duminică, o anchetă realizată cu ajutorul unui reporter sub acoperire. Potrivit investigației, oamenii care făceau parte din rețea erau plătiți pentru a găsi susținători ai opoziției pro-Rusia din Republica Moldova. Aceștia erau înregistrați și folosiți la un așa-zis sondaj. Totul a fost făcut în numele unei organizații inexistente, ceea ce este ilegal.

Rezultatele așa-zisului sondaj care au fost deja publicate online sugerează că partidul de guvernământ va pierde și ar putea fi folosite pentru a pune la îndoială rezultatul alegerilor de săptămâna viitoare, a sugerat un organizator din rețea.

De fapt, sondajele oficiale sugerează că Partidul Acțiunea și Solidaritatea (PAS), fondat de președinta Maia Sandu, se află în prezent în fața Blocului Electoral Patriotic (BEP) pro-rus.

Legăturile cu Ilan Șor

BBC a descoperit legături între rețeaua secretă și oligarhul moldovean Ilan Șor, sancționat de SUA pentru „operațiunile de influență malignă ale Kremlinului” și acum fugar la Moscova. Marea Britanie l-a sancționat, de asemenea, pentru corupție.

Rețeaua avea legături cu o organizație non-profit numită Evrazia, fondată de fosta contabilă a lui Șor.

Evrazia este o entitate rusă non-guvernamentală, sancționată în 2024 și 2025 de Uniunea Europeană, Statele Unite și Regatul Unit. Autoritățile internaționale spun că organizația a promovat propaganda rusă, inclusiv în rândul minorilor, a fost folosită pentru canalizarea fondurilor din Rusia și de la Ilan Șor în R. Moldova, a organizat transportarea tinerilor moldoveni în Rusia pentru a fi „educați” în spirit pro-Kremlin și a fost implicată în scheme de mituire a alegătorilor la alegerile prezidențiale și referendumul pentru integrare europeană din anul trecut.

„În 2024, campania (lui Ilan Shor) s-a concentrat pe bani. Anul acesta, accentul este pus pe dezinformare”, a declarat șeful poliției din Moldova, Viorel Cernăuțeanu, pentru BBC World Service.

Nici Ilan Șor și nici reprezentanții Evrazia nu au răspuns solicitării publicației britanice de a răspunde la concluzii anchetei.

3.000 de lei moldovenești lunar pentru postări pe TikTok și Facebook

Reportul BBC sub acoperire, Ana, s-a infiltrat în rețeaua coordonată prin aplicația de mesagerie Telegram – printr-un link trimis de un informator. „Acest lucru ne-a oferit o perspectivă crucială asupra modului în care funcționează o rețea de propagandă antidemocratică”, notează publicația.

Ana și alți 34 de recruți au fost invitați să participe la seminarii online secrete care aveau rolul de a „pregăti agenții”. Cu titluri precum „Cum să ajungi din bucătăria ta lider național”, acestea păreau să servească drept proces de verificare. Ana și ceilalți trebuiau să treacă teste periodice pe baza a ceea ce învățaseră.

Apoi, reporterul BBC a fost contactat de o coordonatoare a rețelei numită Alina Juc. Profilul de social media al lui Juc arată că ea este din Transnistria, iar Instagramul ei arată că a făcut multiple călătorii în Rusia în ultimii ani.

Juc i-a spus Anei că va primi 3.000 de lei moldovenești (170 dolari) pe lună pentru a produce postări pe TikTok și Facebook în perioada premergătoare alegerilor și că banii îi vor fi trimiși de Promsvyazbank (PSB) , o bancă de stat rusă sancționată care acționează ca bancă oficială a Ministerului Apărării din Rusia și acționară la una dintre companiile lui Ilan Șor.

„Sandu folosește copiii ca monedă vie”

Ana și ceilalți recruți au fost instruiți să producă postări pe rețelele sociale folosind ChatGPT, potrivit BBC. Conținutul „atrage oamenii dacă imaginea conține o anumită satiră asupra realității”, li s-a spus, dar că ar trebui evitată utilizarea excesivă a IA pentru a se asigura că postările par „organice”.

În cadrul grupului Telegram, Ana și BBC au avut acces la instrucțiunile anterioare date participanților. Inițial, li s-a cerut să posteze mesaje patriotice despre personalități istorice din istoria Moldovei, dar treptat cerințele au devenit în mod evident politice.

Reporterul BBC a fost rugat să posteze acuzații nefondate, printre care că actualul guvern al Moldovei intenționează să falsifice rezultatele alegerilor, că aderarea Moldovei la UE depinde de transformarea cetățenilor săi în LGBTQ+ și că președintele Maia Sandu facilitează traficul de copii.

Un exemplu de instrucțiuni emise de rețea pentru a crea dezinformare – le spune participanților să distribuie fraze nefondate precum „Regimul Sandu folosește copiii ca monedă de schimb” și „SanduPAS este implicat în traficul de persoane”. Foto: BBC

Rețeaua, formată din cel puțin 90 de conturi TikTok

Campaniile pe rețelele sociale sunt acum frecvent esențiale în alegerile naționale. BBC a monitorizat postările de pe rețelele sociale care susțineau partidul de guvernământ din Moldova, PAS, dar nu a descoperit nicio campanie evidentă de dezinformare.

În schimb, pentru a afla cine face parte din rețea, publicația a căutat modele de activitate similare, în alte conturi la care a avut acces.

BBC a concluzionat că rețeaua este formată din cel puțin 90 de conturi TikTok – unele dintre ele mascate ca agenții de știri – care au postat mii de videoclipuri cu peste 23 de milioane de vizualizări și 860.000 de aprecieri din ianuarie. Populația Moldovei este de doar 2,4 milioane de locuitori.

Potrivit Digital Forensic Research Lab (DFRLab), consultată de BBC, dimensiunea reală a rețelei ar putea fi chiar dublă: peste 55 de milioane de vizualizări și 2,2 milioane de aprecieri pe TikTok din ianuarie.

Oameni influențați în sondaje

Rețeaua nu s-a limitat la dezinformare. Alina Juc i-a oferit Anei 200 de lei moldovenești (12 dolari) pe oră în numerar pentru a realiza sondaje neoficiale, intervievând oameni din capitala Moldovei despre candidații lor preferați la alegeri, scrie BBC.

Înainte de a efectua această sarcină, participanții au fost instruiți cu privire la modul în care să influențeze subtil persoanele intervievate. De asemenea, li s-a cerut să înregistreze în secret persoanele intervievate care au declarat că susțin opoziția pro-rusă.

Juc a explicat că acest lucru este pentru „a preveni falsificarea votului”, sugerând că rezultatele sondajelor și înregistrările secrete ar fi folosite, în cazul unei victorii PAS, ca „dovezi” că partidul a câștigat pe nedrept.

„Ascultă, poți să aduci bani de la Moscova”

Dovezile BBC sugerează că rețeaua este finanțată din Rusia. Reporterul sub acoperire al publicației a auzit și a filmat-o pe Alina Juc vorbind la telefon și cerând bani de la Moscova. „Ascultă, poți să aduci bani de la Moscova… Trebuie să le dau salariile oamenilor mei”, a spus ea.

Conform BBC, nu era clar cine îi va trimite banii, dar există legături între rețea și Ilan Shor prin intermediul ONG-ului Evrazia. BBC a găsit fotografii ale Alinei Juc pe site-ul web al Evrazia, iar unul dintre grupurile Telegram la care a fost adăugat reporterul Ana se numea „Liderii Evrazia”.

Ministerul de Externe al Regatului Unit afirmă că Evrazia operează „în Moldova în numele oligarhului corupt și fugar Ilan Șor pentru a destabiliza democrația moldovenească”.

Contactați de BBC, reprezentanții TikTok au declarat că platforma a implementat măsuri suplimentare de siguranță și securitate înaintea alegerilor și a continuat să „combată agresiv comportamentul înșelător”. Proprietarul Facebook, Meta, nu a răspuns.

Ambasada Rusiei în Marea Britanie a negat implicarea în știri false și interferența electorală și a susținut că UE a fost cea care a interferat în alegerile din Moldova.