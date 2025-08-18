O româncă a fost numită într-o prestigioasă Comisie de experți ONU

Alina Mungiu-Pippidi, președinta Societății Academice din România (SAR), a fost numită, pentru un mandat de patru ani, în Comitetul de Experți în Administrație Publică (CEPA) al Organizației Națiunilor Unite, scrie site-ul România Curată.

Alina Mungiu-Pippidi a fost numită pentru un mandat de patru ani, iar numirea ei, la fel ca numirea membrilor CEPA a fost făcută de către „Consiliul Economic și Social (ECOSOC), la propunerea Secretarului General al ONU“.

În total, Comitetul de Experți al ONU în Administrație Publică numără 24 de membri, care au mandat valabil până pe la 31 iulie 2029.

„Comitetul de Experți al ONU în Administrație Publică (CEPA) joacă un rol crucial în sprijinirea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD) prin furnizarea de consultanță de specialitate privind guvernanța și administrația publică Consiliului Economic și Social (ECOSOC). CEPA se concentrează pe îmbunătățirea structurilor și proceselor de guvernanță pentru a facilita implementarea obiectivelor, în special în legătură cu Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă, dezvoltând și supervizând strategia ONU privind indicatorii economici și sociali de dezvoltare și bună guvernare.”, mai scrie sursa citată.

Alina Mungiu-Pippidi, Foto: Agerpres

Potrivit biografiei date de Comisia de Experți ONU, Alina Mungiu-Pippidi (România) deține catedra de Politici Publice Comparate la Departamentul de Științe Politice al Universității LUISS Guido Carli din Roma.

Anterior, ea a fost profesor de Studii ale Democrației la Hertie School (Berlin) din 2007 până în 2023. A studiat psihologie socială în România, unde și-a obținut doctoratul, și științe politice la Kennedy School a Universității Harvard.

Totodată, ea deține președinția de onoare a Societății Academice din România (SAR), conduce Centrul European de Cercetare pentru Anticorupție și Construcția Statului (ERCAS) și este coordonatorul academic al BridgeGap, un proiect de cercetare EU Horizon în valoare de 6 milioane de euro.