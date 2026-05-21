O româncă dată dispărută în Germania, găsită fără suflare sub dărâmăturile clădirii, în Görlitz

Pompierii au scos trupul neînsuflețit al româncei din dărâmăturile unei case prăbușite, în spatele unui paravan, în Görlitz. Sursă foto: Paul Glaser / AFP / Profimedia

Trupul neînsufleţit al uneia dintre cele două turiste românce date dispărute după prăbuşirea unei clădiri în Görlitz din estul Germaniei a fost găsit.

După prăbuşirea dramatică a unui imobil în oraşul Görlitz din landul Saxonia, trupul unei femei a fost găsit sun dărâmături, a anunţat ZFF, conform News.ro.

Este vorba despre turista româncă în vârstă de 25 de ani, dată anterior dispărută, a declarat o purtătoare de cuvânt a poliţiei. Căutările pentru ceilalţi doi dispăruţi, inclusiv cealaltă româncă dispărută, continuă.

Echipele de intervenţie au găsit persoana prinsă sub dărâmături miercuri, în jurul orei 22:30, a relatat purtătoarea de cuvânt.

Ulterior, operaţiunile au fost oprite temporar. Un medic de urgenţă a constatat decesul persoanei, după care trupul a fost recuperat. Poliţia judiciară a ridicat probe şi desfăşoară o anchetă.

Cauzele prăbușirii, neclare

Imobilul cu mai multe etaje din orașul Goerlitz, lângă granița cu Polonia, în landul estic Saxonia, s-a prăbușit luni seara din motive care rămân neclare, notează dpa, citată de Agerpres.

Primarul orașului Goerlitz, Octavian Ursu, a afirmat că de vină pare să fie o explozie de gaz.

Clădirea adăpostea apartamente de închiriat și spații de cazare pentru vacanță, potrivit poliției.

Conform sursei citate, la câteva ore după prăbușire a fos descoperită o scurgere de gaz, complicând eforturile de salvare.

Poliţia germană a precizat într-un comunicat, marţi, a doua zi după după prăbuşirea clădiri, că cele trei persoane căutate sunt „două femei în vârstă de 25 şi 26 de ni, de naţionalitate română, şi un bărbat de 47 de ani, de naţionalitate germană şi bulgară”.

„Operaţiunile de salvare şi căutarea persoanelor dispărute continuă”, a declarat o reprezentantă a poliţiei, adăugând că este investigată cauza catastrofei.

Alte două persoane fuseseră iniţial date dispărute, dar s-a dovedit ulterior că se aflau la plimbare în momentul producerii evenimentelor, potrivit cotidianului german Bild.

Oraşul Görlitz, unde a avut loc prăbuşirea, este cunoscut pentru clădirile sale istorice în stil gotic, baroc, renascentist şi Art Deco, care servesc adesea drept decor în filme.